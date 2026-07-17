VIDEO: kā brauciens cauri ellei - Kanādā vilcienu no abām pusēm ieskauj milzu liesmas
Sociālos tīklus pārņēmis dramatisks video no Kanādas, kurā redzams kravas vilciens, ko no abām pusēm ieskauj milzīgas liesmas. Kadri uzņemti no lokomotīves kabīnes netālu no Ārmstrongas pilsētas Ontario provinces ziemeļrietumos.
Video redzams, ka vilciens atrodas uz rezerves sliežu ceļa, kamēr tam pretējā virzienā garām brauc cits kravas sastāvs. Visapkārt plosās uguns, gaisu piepilda biezi dūmi, bet redzamība ir būtiski apgrūtināta.
Iespaidīgos kadrus sociālajos tīklos publicēja Ontario provinces parlamenta deputāts Sols Mamakva, kurš pieprasījis paskaidrojumus no dzelzceļa uzņēmuma “Canadian National Railway”.
Vilciena kabīnē atradās divi arodbiedrības “Teamsters Canada Rail Conference” biedri. Pateicoties apkalpes ātrajai un profesionālajai rīcībai, incidentā neviens cilvēks necieta.
Tomēr dzelzceļa darbinieku arodbiedrība uzskata, ka vilciena apkalpei nekad nevajadzēja nonākt tik bīstamā situācijā. Tā pieprasījusi dzelzceļa uzņēmumam nekavējoties pārtraukt kravas vilcienu kustību teritorijās, kurās plosās aktīvi meža ugunsgrēki. “Mūsu biedriem nekad nevajadzētu braukt cauri liesmu sienai, lai nogādātu kravu,” uzsvēra “Teamsters Canada” prezidents Fransuā Laports.
Viņš norādīja, ka neviens sūtījums nav cilvēka dzīvības vērts un uzņēmumam ir jāsniedz skaidrojums gan darbiniekiem, gan dzelzceļa tuvumā dzīvojošajiem cilvēkiem.
Arodbiedrības pārstāvis Marks Andrē Gotjē norādīja, ka uzņēmums par ugunsgrēkiem reģionā zinājis jau vairākas nedēļas, taču tik un tā pieņēmis lēmumu sūtīt vilcienu pa konkrēto maršrutu. Viņaprāt, uzņēmumam būtiski jāuzlabo situācijas uzraudzība un lēmumu pieņemšana, izvērtējot, vai sliežu ceļi ugunsgrēka zonās ir droši.
“Šādam incidentam nekad nevajadzēja notikt. Uzņēmums precīzi zināja, cik bīstama ir situācija šajā reģionā. Ugunsgrēks tur plosās jau piecas nedēļas,” paziņoja arodbiedrības prezidents Pols Bušē, vienlaikus uzteicot vilciena apkalpes drosmi un spēju saglabāt mieru biedējošajos apstākļos.
Uzņēmums vēlāk paziņoja, ka vilciena apkalpe ir drošībā un evakuēta no apdraudētās teritorijas. Ugunsgrēku dēļ dzelzceļa satiksme Ārmstrongas apkārtnē uz laiku apturēta, bet 13. jūlija naktī evakuēti arī uzņēmuma darbinieki un pilsētas iedzīvotāji.