Itālijā policijas redzeslokā nonākuši luksusa zīmoli, kas iecienīti arī Latvijas pircēju vidū
Itālijas policija ceturtdien veica kratīšanas vairākos pazīstamu luksusa zīmolu birojos, tostarp "Bulgari" un "Chanel", saistībā ar izmeklēšanu par iespējamiem darba tiesību pārkāpumiem un Ķīnas izcelsmes darbinieku nodarbināšanu neatbilstošos apstākļos.
Šīs darbības ir daļa no plašākas Milānas prokuratūras izmeklēšanas, kurā tiek pārbaudīti luksusa modes uzņēmumu piegādātāju tīkli. Iepriekš izmeklēšanā jau bija nonākuši arī tādi zīmoli kā "Prada", "Givenchy" un "Dolce & Gabbana", kuru piegādātāji tiek turēti aizdomās par iespējamiem darba likumu pārkāpumiem.
Milānas prokurors Paolo Storari apstiprināja, ka kratīšanas notikušas arī uzņēmumos "Brunello Cucinelli", "Etro", "Goyard Italie", "Jacob Cohen Company", "Moncler" un "Stefano Ricci".
Izmeklēšanas uzmanības centrā ir modes nozarē izplatītā prakse, kad luksusa zīmoli ražošanas procesus uztic apakšuzņēmējiem, kuri savukārt piesaista vēl citus izpildītājus. Šāda piegādes ķēde nereti noved pie tā, ka produkcijas izgatavošanā tiek iesaistīti uzņēmumi, kuros strādā Ķīnas izcelsmes darbinieki iespējami ekspluatējošos un neatbilstošos darba apstākļos.
Arī iepriekš vairāki luksusa modes nami ir nonākuši Itālijas tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Piemēram, "Loro Piana" uz laiku tika pakļauts tiesas uzraudzībai pēc aizdomām par darbinieku ekspluatāciju piegādātāju uzņēmumos. Vēlāk šie ierobežojumi tika atcelti, jo uzņēmums apņēmās pastiprināt piegādes ķēdes uzraudzību un kontroli.
Savukārt Itālijas valdība iepriekš paudusi atbalstu luksusa industrijai. Pagājušajā gadā rūpniecības ministrs Adolfo Urso norādīja, ka valsts luksusa zīmolu reputācija tiek nepamatoti apdraudēta un pakļauta kritikai.
Pašlaik izmeklēšana joprojām turpinās, un līdz šim nevienam no minētajiem uzņēmumiem oficiālas apsūdzības nav izvirzītas.