Latvijā par ko tādu sodītu maigāk! Polijā pārgalvīgam recidīvistam piespriež rekordlielu sodu par reibumā izraisītu nāvējošu avāriju
Kamēr Latvijā par reibumā izraisītu avāriju, kurā gājis bojā viens cilvēks, maksimālais sods ir desmit gadi cietumā, Polijā pārgalvīgam autovadītājam piespriests līdz šim nepieredzēti bargs cietumsods.
Polijā piespriests līdz šim bargākais sods par nāvējošas ceļu satiksmes avārijas izraisīšanu. Divdesmit gadus cietumā pavadīs 28 gadus vecais Lukašs Žaks, kurš Varšavā, būdams alkohola reibumā, ar vairāk nekā 220 kilometru stundā lielu ātrumu ietriecās automašīnā, kurā atradās četru cilvēku ģimene.
Traģiskā avārija notika 2024. gada septembrī uz vienas no Varšavas nozīmīgākajām maģistrālēm. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums bija 80 kilometri stundā, Žaks traucās ar aptuveni 220–226 kilometriem stundā. Viņa vadītais spēkrats lielā ātrumā ietriecās automašīnā, kurā brauca ģimene ar diviem maziem bērniem. Avārijā dzīvību zaudēja 37 gadus vecais ģimenes tēvs, bet četri cilvēki, tostarp abi bērni, guva ievainojumus.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka avārijas brīdī Žaks bijis alkohola reibumā. Turklāt viņš rokā turējis mobilo tālruni un īsi pirms sadursmes filmējis savu ārkārtīgi bīstamo braucienu.
Pēc avārijas vīrietis nevis palīdzēja cietušajiem, bet aizbēga no notikuma vietas. Ar draugu palīdzību viņam izdevās pamest Poliju, taču pēc vairākām dienām Žaku aizturēja Vācijā, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi. Vēlāk viņš tika izdots Polijai.
Sabiedrības sašutumu īpaši pastiprināja fakts, ka šī nebija pirmā reize, kad Žaks rupji ignorējis ceļu satiksmes noteikumus. Viņš jau iepriekš vairākkārt bija sodīts par pārkāpumiem, bet tiesa piecas reizes bija aizliegusi viņam vadīt transportlīdzekļus. Neraugoties uz to, vīrietis turpināja sēsties pie stūres.
Varšavas tiesa viņu atzina par vainīgu nāvējošas avārijas izraisīšanā, notikuma vietas pamešanā un transportlīdzekļa vadīšanā tiesas noteikta aizlieguma laikā.
Pasludinot spriedumu, tiesnesis Macjejs Mitera norādīja, ka tik bargs sods nepieciešams, lai Žaks vairs nevarētu nodarīt pāri citiem cilvēkiem un lai sabiedrība tiktu pasargāta no pārgalvīgiem autovadītājiem.
Prokuratūra uzsvēra, ka lietā nav saskatāmi vainu mīkstinoši apstākļi. Apsūdzētais neesot izrādījis patiesu nožēlu, bet iepriekš piemērotie sodi, tostarp atrašanās ieslodzījumā, viņa uzvedību neesot mainījuši.
Pēc prokurores Kataržinas Ņemecas-Rudņickas teiktā, 20 gadi ir ilgākais brīvības atņemšanas sods, kāds Polijā līdz šim piespriests par šāda veida noziegumu. Spriedums vēl nav stājies spēkā, un Žaka advokāte paziņojusi, ka to pārsūdzēs.
Tiesa Žakam noteica arī transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu uz mūžu. Viņam būs jāsamaksā 900 000 zlotu jeb aptuveni 208 000 eiro liela kompensācija bojāgājušā vīrieša ģimenei, kā arī vēl 150 000 zlotu jeb aptuveni 34 700 eiro pasažierim, kurš atradās Žaka vadītajā automašīnā un avārijā tika ievainots. Kopējā kompensāciju summa sasniedz aptuveni 242 700 eiro.
Sodi piespriesti arī pieciem Žaka paziņām, kuri palīdzējuši viņam izvairīties no likumsargiem un nav snieguši palīdzību avārijā cietušajiem. Viņiem piespriesta brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
Ņemot vērā, ka arī Latvijā pēdējos gados notikuši vairāki skaļi gadījumi, kuros iereibuši vadītāji izraisījuši sadursmes, bēguši no policijas vai apdraudējuši pasažierus un citus satiksmes dalībniekus, Polijā piespriestais rekordlielais sods tādēļ no jauna aktualizē jautājumu, kā rīkoties ar cilvēkiem, kurus no atkārtotas sēšanās pie stūres neattur ne iepriekšējie sodi, ne atņemtās vadīšanas tiesības.
Kā, zināms, Latvijā par šādu nodarījumu paredzēti trīs līdz desmit gadi cietumā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz pieciem līdz desmit gadiem.