Tramps jau atkal apšauba 2020. gada vēlēšanu rezultātus un vaino Ķīnu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien teica jaunu uzrunu valstij, kurā atkārtoja apgalvojumus par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās.
Trampa apgalvojumi par "šokējošu neaizsargātību" ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultātus.
Tramps pieminēja "nozagtas vēlēšanas," atsaucoties uz paša neatzīto sakāvi 2020. gada prezidenta vēlēšanās, kurās uzvarēja Džo Baidens no Demokrātu partijas.
Tramps sacīja, ka viņš atslepeno milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cita starpā parāda to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju.
"Gadu gaitā, sākot ar 2020. gada vēlēšanu ciklu, Ķīnas Tautas Republika īstenoja to, kas uzskatāma par vēsturē lielāko vēlēšanu datu kompromitēšanu," sacīja Tramps televīzijas pārraidītajā uzrunā no Baltā nama.
Tramps arī apgalvoja, ka četros štatos balsošanai vēlēšanās ir reģistrēti vairāk nekā 250 000 cilvēku, kas nav ASV pilsoņi.
ASV prezidents pēc tam kritizēja ASV telekanālus, tostarp ABC un NBC, kas atteicās pārtraukt savas programmas, lai pārraidītu viņa uzrunu tiešraidē. Tramps aicināja atsaukt šo telekanālu licences un nepamatoti norādīja, ka tie bijuši iesaistīti vēlēšanu krāpniecības mēģinājumos.
"Tie un citi mediju jomā ir daļa no sazvērestības. Šādai krāpniecībai vajadzētu nozīmēt to licenču atsaukšanu. Tie izmanto mūsu publisko daudzmiljardu dolāru vērto ēteru pilnīgi par velti. Tie neko nemaksā," sacīja Tramps.
Tramps savā uzrunā maz pieminēja jautājumus, kas varētu vairāk interesēt vēlētājus, piemēram, karu pret Irānu un valsts ekonomiku.
Tramps savu iepriekšējo uzrunu valstij teica 1. aprīlī, kad viņš pirmoreiz publiski pamatoja karu pret Irānu vairāk nekā mēnesi pēc ASV un Izraēlas militārās kampaņas sākuma.