Irāna draud slēgt vēl vienu globāli nozīmīgu kuģošanas ceļu
Irāna devusi signālu, ka konflikta eskalācijas gadījumā varētu apdraudēt arī Bab el Mandeba šaurumu – vienu no pasaules nozīmīgākajiem kuģošanas ceļiem, kas savieno Sarkano jūru ar Adenas līci. Par to vēsta aģentūra "Reuters".
Saskaņā ar "Reuters" rīcībā esošo informāciju Teherāna devusi rīkojumu Jemenas hutiešu grupējumam būt gatavam slēgt šo jūras ceļu, ja ASV uzbruktu Irānas elektroenerģijas infrastruktūrai. Tiek ziņots, ka hutieši jau izvietojuši raķetes un bezpilota lidaparātus pie šauruma, lai vajadzības gadījumā varētu rīkoties.
Bab el Mandeba šaurums ir viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības maršrutiem. Caur to notiek ievērojama daļa naftas, sašķidrinātās dabasgāzes un citu preču pārvadājumu starp Eiropu, Āziju un Tuvajiem Austrumiem. Analītiķi brīdina, ka jebkādi traucējumi šajā kuģošanas ceļā varētu vēl vairāk saasināt jau tā saspringto situāciju pasaules enerģētikas un loģistikas tirgos.
Draudi izskan laikā, kad turpinās ASV militārie triecieni Irānas objektiem un pieaug spriedze ap Hormuza šaurumu, kas jau vairākus mēnešus ir viens no galvenajiem konflikta punktiem.