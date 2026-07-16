Lielbritānija palielina militāro klātbūtni Igaunijā par vairākiem simtiem karavīru
Lielbritānija palielinās savu militāro klātbūtni Igaunijā līdz 1200 karavīriem, paredz ceturtdien Tallinā parakstītā abu valstu atjaunotā militārās sadarbības vienošanās. Tas nozīmē, ka Igaunijā dienēs par 300 britu karavīriem vairāk nekā līdz šim.
Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārviss ceturtdien Tallinā parakstīja šo militārās sadarbības vienošanos. Preses konferencē Pevkurs teica, ka kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk, no aprīļa.
"Briti šeit papildus izvietos līdzekļus, lai veiktu uzbrukumus dziļi [ienaidnieka] teritorijā; pirmkārt, runa ir par dažāda veida bezpilota lidaparātiem, kas spēj lidot tālu un lielos attālumos," sacīja Pevkurs.
Savukārt Džārviss norādīja, ka "karošanas metodes mainās, un mūsu reakcijai ir jāmainās līdzi tām". "Mēs zinām, ka mobilāka un ātrāka vienība ir efektīvāka pret Krieviju nekā vecāka [tipa] vienības. Mūsu jaunā vienība ir speciāli izveidota tieši Igaunijai," teica Lielbritānijas aizsardzības ministrs.