Kanādu plosa simtiem meža ugunsgrēku, to dēļ apdraudēta Pasaules kausa fināla norise
Kanādā turpina plosīties plaši meža ugunsgrēki, kuru skaits jau pārsniedzis 850. Daļa no tiem vairs nav kontrolējami. Dūmi no ugunsgrēkiem sasnieguši arī ASV, kur vairākos štatos izsludināts brīdinājums par ļoti sliktu gaisa kvalitāti.
Saskaņā ar Kanādas Mežu ugunsgrēku informācijas sistēmas datiem valstī pašlaik reģistrēti 857 aktīvi ugunsgrēki, tostarp ceturtdien izcēlušies vēl 23 jauni. Īpaši smaga situācija ir Ontario provinces rietumos, kur biezie dūmi pasliktinājuši gaisa kvalitāti gan Thunderbejā un Toronto, gan tālāk uz dienvidiem.
ASV Nacionālais meteoroloģijas dienests brīdina, ka dūmi turpinās izplatīties virs Lielo ezeru reģiona un valsts ziemeļaustrumiem. Atsevišķās teritorijās, tostarp Mičiganā un Minesotā, gaisa kvalitāte novērtēta kā bīstama, tādēļ iedzīvotāji aicināti pēc iespējas uzturēties telpās.
Sinoptiķi prognozē, ka ziemeļrietumu vēji dūmus ASV virzienā nesīs arī nedēļas nogalē. Tas rada bažas, ka dūmu mākoņi varētu sasniegt arī Ņūdžersiju, kur svētdien paredzēts FIFA Pasaules kausa finālmačs. Paredzams, ka situācija varētu uzlaboties nākamās nedēļas sākumā, kad mainīsies vēja virziens.