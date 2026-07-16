Ukrainas prezidents Zelenskis izraudzījies pagaidu aizsardzības ministru
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par pagaidu aizsardzības ministru iecēlis līdzšinējo Ukrainas Drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevhenu Hmaru, vēsta laikraksts "Kyiv Independent".
Zelenskis norādīja, ka pēc visu nepieciešamo juridisko procedūru pabeigšanas lūgs Ukrainas parlamentu apstiprināt Hmaru aizsardzības ministra amatā. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad no amata tika atbrīvots līdzšinējais aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs, kura atlaišana izraisīja protestus un plašu kritiku Ukrainas sabiedrībā.
Pēc Zelenska teiktā, Hmara ieguvis plašu pieredzi augsto tehnoloģiju militārajās operācijās, un tieši šādu spēju attīstīšana šobrīd ir viena no Ukrainas svarīgākajām aizsardzības prioritātēm. Viņš iepriekš vadīja Ukrainas Drošības dienesta (SBU) speciālo operāciju centru "Alpha", kam bijusi būtiska loma Ukrainas tālas darbības uzbrukumos Krievijai, kā arī piedalījās Čūsku salas atbrīvošanas operācijā.
Kā raksta "Kyiv Independent", pēc Hmaras pāriešanas uz Aizsardzības ministriju par SBU vadītāja pienākumu izpildītāju, visticamāk, kļūs viņa vietnieks Oleksandrs Poklads. Viņš iepriekš izpelnījies kritiku no pretkorupcijas organizācijām, kas apsūdzējušas viņu politiski motivētu lietu safabricēšanā un dalībā spiedienā pret Ukrainas Nacionālo pretkorupcijas biroju.