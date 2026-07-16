Astoņus gadus pēc Dženovas tilta katastrofas tiesa pasludina spriedumu
Itālijas tiesa ceturtdien piesprieda 12 gadu cietumsodu bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma "Autostrade per Italia" vadītājam Džovanni Kastelluči. Viņš atzīts par vainīgu saistībā ar Dženovas Morandi tilta sabrukumu 2018. gadā, kurā dzīvību zaudēja 43 cilvēki.
66 gadus vecais Kastelluči tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo desmitgažu laikā. Viņš jau izcieš cietumsodu citā lietā, kas saistīta ar autobusa avāriju ar cilvēku upuriem uz cita Itālijas autoceļa.
Vēl 31 apsūdzētajam tika piespriesti no viena gada 11 mēnešiem līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos autoceļu uzturēšanas uzņēmumā.
Jāatgādina, ka 2018. gada 14. augustā spēcīgas lietusgāzes laikā iegrūstot aptuveni 200 metru garam tilta posmam, vismaz 30 vieglās automašīnas un trīs kravas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa sliedēm un divām noliktavām. Dzīvību zaudēja 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Vēl aptuveni 600 cilvēku šīs katastrofas dēļ zaudēja savus mājokļus.
Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts, kas tika atklāts 1967. gadā, bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Tiesas prāva ilga četrus gadus.
Sabrukušais Morandi tilts tika nojaukts un tā vietā uzbūvēts jauns ar 43 lampām bojāgājušo cilvēku piemiņai.