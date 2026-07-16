Ukrainā plaši protestē pret Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Fjodorovu
Vairākās Ukrainas pilsētās ceturtdien notikuši plaši protesti pret prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atbrīvot no amata aizsardzības ministru Mihailu Fjodorovu, ko tauta bija iemīlējusi.
Kijivā demonstranti pulcējās ar plakātiem, kas vēstīja apmēram tā: "Rokas nost no Fjodorova" un "Beidziet sabotēt uzvaru!", skaļi paužot neapmierinātību ar prezidenta lēmumu. Plaši protesti norisinājās arī citās Ukrainas pilsētās.
35 gadus vecais Fjodorovs aizsardzības ministra amatā stājās tikai šā gada janvārī, taču īsā laikā ieguva plašu atbalstu gan sabiedrībā, gan karavīru rindās. Viņu slavēja par centieniem mazināt birokrātiju, cīnīties pret korupciju un plašāk izmantot tehnoloģijas, īpaši bezpilota lidaparātus, Ukrainas aizsardzībā.
Neilgi pirms atlaišanas Fjodorovs atklāja, ka prezidentam bija ierosinājis nomainīt Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski un Ģenerālštāba priekšnieku Andriju Hnatovu. Zelenskis vēlāk atzina, ka domstarpības starp Aizsardzības ministriju un armijas vadību bijušas ilgstošas un sistemātiskas.
Pats Fjodorovs paziņoja, ka visas viņa komandas piedāvātās iniciatīvas tikušas noraidītas. Viņš uzsvēra, ka armijas vadībai būtu jāmeklē jauni veidi, kā gūt pārsvaru pār Krieviju, nevis jāpadziļina domstarpības pašā Ukrainā.
Zelenskis norādīja, ka saprot sabiedrības neapmierinātību un uzklausa protestētāju bažas. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka galīgais lēmums par jauno aizsardzības ministru vēl nav pieņemts.