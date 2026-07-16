Dziļā naktī Krievijas politiķim Nadeždinam, kurš mēģināja kandidēt pret Putinu, paziņo par aizliegumu pamest valsti
Krievijas politiķim Borisam Nadeždinam, kurš 2024. gadā ar pretkara vēstījumu mēģināja kandidēt prezidenta "vēlēšanās" pret Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu, naktī atsūtīts aizliegums pamest valsti.
Savā "Telegram" kanālā, ko Krievijā visādi cenšas piežmiegt, Nadeždins pavēstīja, ka aizliegums viņam atsūtīts nakts laikā. Aizliegums noteikts "parādu dēļ".
13. jūlijā Nadeždinu policija aizturēja dažas dienas pēc tam, kad viņš tika atzīts par “ārvalstu aģentu”. Policija viņam izrakstīja protokolu par "ekstrēmistiskas simbolikas demonstrēšanu". Šī "ekstrēmistiskā simbolika" bija 2024. gada februārī Arktikas kolonijā nomocītā Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija fotogrāfija soctīklos.
Pēc aizturēšanas Nadeždins pieļāva emigrēšanas iespēju, savu vajāšanu saistot ar parakstu vākšanu septembrī paredzētajās Valsts domes vēlēšanās.
10. jūlijā Krievijas Tieslietu ministrija iekļāva Nadeždinu “ārvalstu aģentu” reģistrā. Ministrija savu lēmumu pamatoja ar to, ka viņš piedalījies citu “ārvalstu aģentu” un par nevēlamām atzītu organizāciju materiālu veidošanā un izplatīšanā, izplatījis “nepatiesu informāciju” par Krievijas varas iestāžu lēmumiem, kā arī “aicinājis piedalīties nesaskaņotos mītiņos un piketos”.
Krievijas likumdošanā jēdziens “ārvalstu aģents” ieviests 2012. gadā, pēc Putina atgriešanās Kremlī cenšoties apslāpēt plašos protestus. Kopš tā laika ar šo statusu apveltīto personu tiesības tiek pastāvīgi samazinātas, un represiju temps kļuva vēl straujāks pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā. Kopš 2024. gada “ārzemju aģentiem” ir aizliegts piedalīties vēlēšanās.
2024. gadā Nadeždins izvirzīja savu kandidatūru Krievijas prezidenta "vēlēšanās", būdams vienīgais Putina “konkurents” ar pretkara vēstījumu, solot uzvaras gadījumā pēc iespējas ātrāk panākt pamieru ar Ukrainu, tiesa, neko nesakot par okupantu armijas izvākšanos. Kaut gan Nadeždina kandidatūras izvirzīšanā parakstu vākšana notika raiti, veidojoties rindām, pat jau tā sterilizētajā Krievijas prezidenta “vēlēšanu” pasākumā šādu ķeceri Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija negrasījās pielaist. Nadeždinam atteica reģistrāciju, atzīstot par nederīgiem milzīgu skaitu parakstu, bet Augstākā tiesa noraidīja viņa apelāciju.