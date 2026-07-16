Vācu neonacistei-transpersonai nāksies sēdēt vīriešu cietumā
Notiesātā vācu neonaciste-transpersona Marla Svenja Lībiha, kura bija mēģinājusi aizbēgt uz Čehiju, būs spiesta izciest sodu vīriešu cietumā, par spīti oficiālajai dzimuma maiņas reģistrācijai.
Šādu lēmumu pieņēma Hemnicas sieviešu cietuma vadība. Šajā cietumā Lībiha nokļuva 15. jūlijā pēc tam, kad Čehija viņu izdeva Vācijai. Tajā pašā dienā viņu pārveda uz Ceitheinas cietumu, pavēstīja Saksijas federālās zemes Tieslietu ministrija. Saksijas tieslietu ministre Konstance Geierta pavēstīja atbalstīja sieviešu cietuma vadības lēmumu, kas “nepieļāva nekādus inscenējumus”. Viņa piebilda, ka lēmums tika pieņemts arī pēc sarunas ar Lībihu un medicīniskas izmeklēšanas, kā arī ņemot vērā Hemnicas cietumā ieslodzīto sieviešu drošību, vēsta "Deutsche Welle".
56 gadus vecā Lībiha tiek uzskatīta par vienu no vadošajām galēji labējās kustības personām Saksijas-Anhaltes federālajā zemē.
2023. gadā Lībiha, kura tolaik bija vīrietis un saucās Svens Lībihs, tika notiesāta uz 18 mēnešiem cietumā par nacionālā naida kurināšanu, neslavas celšanu un citiem noziegumiem, viņa apelācija un kasācijas sūdzība tika noraidīti. 2024. gada 1. novembrī Vācijā stājās spēkā likums par personas pašidentifikāciju, un Lībihs to nekavējoties izmantoja, panācot dokumentos sevis atzīšanu par sievieti. Valdība uzskata, ka Lībihs ļaunprātīgi izmantojis liberālo likumu, lai panāktu sev labvēlīgākus apstākļus sieviešu cietumā. Iepriekš šis Lībihs, kurš bija neonacistu grupējuma “Blood and Honor” vadītājs, gadu desmitiem transpersonas bija dēvējis par “transfašistiem” un “sabiedrības parazītiem”.
2025. gada augusta beigās Lībihai bija jāsāk soda izciešana, taču viņa noteiktajā laikā neieradās sieviešu cietumā. 2026. gada aprīlī saskaņā viņu aizturēja Čehijas rietumu pilsētā Krasnā netālu no Vācijas robežas. Viņas aizturēšana bija daļēji slepenībā veiktas plašas izmeklēšanas sekmīgs rezultāts. Plašsaziņas līdzekļi vēstīja, ka aizturēšanas brīdī Lībiha bija vīriešu drēbēs ar pilnībā nodzītiem matiem. Čehijas tiesā Lībiha pauda bažas, ka dzimtenē viņu ievietos vīriešu cietumā, taču tas nelīdzēja un 1. jūnijā Čehijas pilsētas Plzeņas tiesa atļāva Lībihu izdot Vācijai.