Serhiju Korecki apstiprina Ukrainas premjerministra amatā
Ukrainas parlaments ceturtdien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna "Naftogaz Ukraini" vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā.
Koreckis parlamentā saņēma 289 balsis, kas ievērojami pārsniedz apstiprināšanai nepieciešamās 226 balsis. Viņš nomainījis premjerministra amatā Jūliju Sviridenko.
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka mainīsies ministru kabineta sastāvs, un Ukrainas parlaments otrdien nobalsoja par Sviridenko atbrīvošanu no premjerministres amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata.
Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata izraisījusi protestus Kijivā un citās Ukrainas pilsētās. Rietumu mediji raksta, ka Fedorovam neesot izdevies izveidot sadarbību ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski, un šis konflikts kļuvis par iemeslu Fedorova aiziešanai no amata. Arī daudzi protestētāji pauda līdzīgu viedokli.
Zelenskis vēl nav iecēlis jaunu aizsardzības ministru. Ukrainas sabiedriskā raidorganizācija "Suspiļne" ziņoja, ka Zelenskis gatavojas aizsardzības ministra amatam izvirzīt Ihoru Klimenko, kas līdzšinējā valdībā ieņēma iekšlietu ministra amatu.
Saskaņā ar Ukrainas konstitūciju prezidentam ir tiesības izvirzīt kandidātus aizsardzības un ārlietu ministru amatiem, savukārt premjerministru izvirza valdošā koalīcija. Zelenskis pārstāv partiju "Tautas kalps", kurai ir vairākums parlamentā.
Šī ir jau otrā premjerministra nomaiņa kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā.
Sviridenko vadīja valdību gandrīz gadu. Viņa premjerministra amatā nomainīja Denisu Šmihaļu.