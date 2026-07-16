Atklāta jauna pērtiķu suga ar neparastu izskatu
Viss sākās ar izplūdušu fotogrāfiju pirms 18 gadiem, un nu Kongo Demokrātiskās Republikas mežos atklāta jauna pērtiķu suga ar neparastu izskatu.
Pērtiķis ar oranžām lūpām un melnu seju tika pamanīts un nofotografēts augstu koku lapotnē Lomami nacionālajā parkā Kongo DR centrālajā daļā. Speciālisti pirmo reizi par šo neparastā izskata dzīvnieku ziņoja jau 2008. gadā, taču toreiz izdevās iegūt tikai vienu izplūdušu fotogrāfiju. Pēc tam, kad 2018. gada novembrī to vēlreiz izdevās nofotografēt, starptautiska pētnieku komanda devās meklēt un pētīt šo neparasto pērtiķi un atklāja, ka tā ir iepriekš nezināma suga.
Šī ir tikai piektā Āfrikas pērtiķu suga, kas atklāta pēdējo 75 gadu laikā. Tā pieder kolobu (Colobus) ģintij — pērtiķiem bez īkšķiem — un radniecīga melnajam kolobam (Colobus satanas), tikai jaunatklātās sugas pārstāvji ir krietni mazāki, viņiem ir gaismu atstarojošs kažoks, garas, melnas sejas spalvas un lielas, salocītas ausis.
Floridas Atlantijas universitātes doktorants Džuniors Amboko, kurš bija viens no galvenajiem pētniekiem, sarunā ar “BBC News” atzina, ka skatīties sejā dzīvniekam, par kura pastāvēšanu zinājis tik niecīgs cilvēku skaits, bijusi “apbrīnojama sajūta”.
“Meklējumu gaitā mēs iztaujājām 52 ciemu ļaudis no vietām, kur šie dzīvnieki dzīvo, un tikai astoņu ciematu iedzīvotāji tos jebkad bija redzējuši,” viņš sacīja. Tas ir tādēļ, ka šie pērtiķi izvairās no cilvēku acīm un parasti slēpjas augstu kokos. Vietējie, kuri zināja par šī pērtiķa eksistenci, to dēvēja par “likweli”, nu tā sugai ir oficiāls nosaukums Colobus congoensis.
Citu šo pērtiķu īpatnību skaitā ir izteiktā rēcošā skaņa. “Jūs bieži tos dzirdat, bet neredzat,” sacīja Amboko.
Pētnieki uzskata, ka šie dzīvnieki ir reti sastopami un dzīvo tikai noteiktā meža teritorijā, kur tiem pieejama nepieciešamā barība un piemērota dzīves vide. Pētnieki cer, ka šī suga tiks iekļauta starptautiskajā Sarkanajā grāmatā kā apdraudētā suga. “Colobus congoensis atklāšana ir zinātnisks triumfs un vienlaikus skaudrs atgādinājums, ka dažas no Zemes retākajām radībām var izzust, pirms pasaule vispār uzzina par viņu eksistenci,” norāda Floridas Atlantijas universitātes profesore Keita Detvailere.
2016. gadā izveidotais 8879 kvadrātkilometrus lielais Lomami nacionālais parks atrodas Kongo DR centrālajā daļā Lomami upes baseinā. Tas ir devītais valstī izveidotais nacionālais parks un pirmais tapušais kopš 1992. gada. Tajā mīt vairākas apdraudētās dzīvnieku sugas, tostarp bonobo jeb punduršimpanze (Pan paniscus), okapi jeb mežu žirafe (Okapia johnstoni), Kongo pāvs (Afropavo congensis), Āfrikas meža zilonis (Loxodonta cyclotis), driādu mērkaķis (Chlorocebus dryas).