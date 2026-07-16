Tēvs šūpo bērnu pie atvērta loga, un tad... Kipras viesnīcā notiek traģēdija
No neuzmanības līdz nelaimei ir tikai viens solis, un diemžēl šī patiesība tika kārtējo reizi apliecināta ziņā no Kipras, kur kāds britu tūrists pie atvērta viesnīcas loga šūpoja mazo dēliņu.
Svētdien Pafas pilsētā pa viesnīcas ceturtā stāva logu izkrita trīs gadus vecs puisēns, kuru tēvs bija nevērīgi šūpojis pie atvērta loga, vēsta “The Sun”. Ģimene bija ieradusies Kiprā divu nedēļu atvaļinājumā iepriekšējā dienā, un šajā viesnīcā bija ieradusies tikai pirms apmēram 40 minūtēm. Kopā ar vecākiem bija atbraukusi arī piecus gadus vecā meita.
Tiek ziņots, ka tēvs ar dēlu, kā arī vectēvs viesnīcas koridorā gaidījuši liftu, un rotaļāšanās laikā puika izslīdējis no tēva rokām. Puisēnu nekavējoties nogādāja slimnīcā, diemžēl no gūtajām traumām viņš nomira. Izmeklētāji pieļauj, ka tēvs nebija pamanījis, ka logs ir atvērts.
Pēc aizturēšanas veiktās 37 gadus vecā tēva toksikoloģiskās pārbaudes liecināja, ka viņš nav bijis rīcību ietekmējošu vielu iespaidā, pavēstīja policijas pārstāvis. Tēvam izvirzītas apsūdzības nāves izraisīšanā neuzmanības rezultātā, viņam draud līdz četru gadu ieslodzījums.