Sievietes gaida nepatīkams pārsteigums Izraēlas pilsētā
Bneibraka kļūs par pirmo pilsētu Izraēlā, kur ieviesīs civilizētā pasaulē nesaprotamu prasību attiecībā uz sievietēm.
Ultraortodoksālo jūdaistu kontrolētā pilsēta uz austrumiem no Telavivas ieviesīs dzimumu segregāciju divās pilsētas centrālajās ielās. Saskaņā ar rabīnu lēmumu Šlomo Hameleha un Ezras ielas turpmāk tiks uzstādītas barjeras un norādes, lai piespiestu vīriešus un sievietes iet ielu pretējās pusēs, uzspļaujot Augstākās tiesas 2017. gadā pasludinātajam šādas prakses aizliegumam, vēsta “The Times of Israel”.
Vēl vairāk — pašvaldības amatpersonas stāsta, ka šis plāns tiek izstrādāts jau vairākus gadus un, visticamāk, tiks attiecināts arī uz citām pilsētas ielām. Pašvaldības oficiālajā paziņojumā visu vecumu iedzīvotāji aicināti ievērot jaunās vadlīnijas.
Pašvaldības amatpersonas paziņoja “Channel 13”, ka rabīnu norādījumi ir “ļoti skaidri un runā paši par sevi”. “Pilsētas iedzīvotāji, kuri ir apņēmušies paklausīt dižajiem Toras līderiem un ņemt vērā viņu vārdus, izpildīs viņu lūgumu,” teikts paziņojumā.
Izraēlas dzimumu līdztiesības iniciatīvas “5050” direktore Jaela Jehieli nosodīja šo ieceri: “Reliģiskie līderi vēlas it visur izslēgt sievietes, un, ja mēs viņus neapturēsim, tas turpināsies.” “Segregācijas briesmonis ir nepiesātināms,” viņa sacīja, norādot, ka lēmumu Bneibrakas pašvaldībā pieņēmuši tikai vīrieši. “Segregācijas katastrofai ir jābeidzas, un sabiedrībai par to ir jācīnās.”
2017. gadā Izraēlas Augstākā tiesa lika Beitšemešas pašvaldībai noņemt zīmes, kurās vīriešiem un sievietēm norādīts pārvietoties pa dažādām ielas pusēm šajā ultraortodoksālajā pilsētā uz rietumiem uz Jeruzalemes.
Pēdējā laikā Izraēlā aktivizējušies ultraortodoksālie jūdaisti, cenšoties uzspiest pārējiem savu pasaules skatījumu. Piemēram, ziemeļu pilsētā Tiberijā viņi pieprasījuši Trapezas publiskās pludmales segregāciju, bet Safedā viņi pieprasa sabiedriskā transporta nestrādāšanu šabata laikā. Dzimumu segregācijas likumi pat šonedēļ apspriesti Izraēlas Knesetā, vēsta “Jerusalem Post”.
Tikmēr ultraortodoksālie jūdaisti turpina baudīt privilēģijas, otrdien Knesets pieņēma likumu, aizliedzot arestēt šīs personas, kuras izvairās no iesaukšanas armijā — to sevišķi saasināti uztver ne tikai Izraēlas Aizsardzības spēku (IDF) karavīri, viņu ģimenes, un neskaitāmo kritušo karavīru piederīgie, bet arī sabiedrība kopumā situācijā, kad Izraēlas drošību apdraud gan “Hamas” teroristi no Gazas sektora, gan “Hizbollah” kaujinieki Libānā, gan Irāna. IDF ģenerālštāba priekšnieks, ģenerālis Ejals Zamirs brīdinājis, ka šāds lēmums izraisīs nacionālās drošības problēmu lavīnu.