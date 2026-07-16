Vai "Ryanair" reisā piedzīvotais murgs var atkārtoties? Eksperti skaidro, cik reāls ir šāds risks
Pēc šokējošā negadījuma "Ryanair" reisā no Grieķijas uz Vāciju, kad lidojuma laikā izsprāga lidmašīnas logs un viens no pasažieriem gandrīz tika izrauts no lidmašīnas, daudziem radušās bažas – vai kas tāds var notikt vēlreiz? Aviācijas eksperti mierina, ka šādi negadījumi ir ārkārtīgi reti, tomēr pilnībā tos izslēgt nevar, raksta "The Guardian".
Jau ziņots, ka incidents notika "Ryanair" reisā no Salonikiem uz Memmingenu. Pēc sākotnējās informācijas Boeing 737-800 lidmašīnai aptuveni piecu kilometru augstumā radās labās puses dzinēja bojājums, kura atlūzas, iespējams, izsita logu. Straujās spiediena samazināšanās dēļ viens no pasažieriem tika izrauts ārpus lidmašīnas, taču viņu noturēja drošības josta un citu pasažieru palīdzība.
Vai tas var atkārtoties?
Speciālisti uzsver, ka šādi gadījumi ir ļoti reti. Pēdējo reizi līdzīgs negadījums notika 2018. gadā ASV, kad "Southwest Airlines" lidmašīnai dzinēja atlūzas izsita logu. Toreiz pasažieri sievieti ievilka atpakaļ salonā, taču viņa no gūtajām traumām vēlāk nomira.
2024. gadā plašu rezonansi izraisīja arī "Alaska Airlines" lidmašīna, kurai lidojuma laikā izkrita durvju panelis. Par laimi, blakus sēdvietas bija tukšas.
Kāpēc pasažieri pilnībā neizrauj ārā?
Lai gan filmās redzētais rada iespaidu, ka spiediena zuduma gadījumā cilvēki tiek izrauti ārā no lidmašīnas, realitātē tas notiek citādi.
Portsmutas Universitātes eksperts Džeisons Naits skaidro, ka visspēcīgākā gaisa plūsma ilgst tikai dažas sekundes – līdz brīdim, kad spiediens salonā izlīdzinās ar ārējo spiedienu. Turklāt lidmašīnu logi ir salīdzinoši mazi, un pieaudzis cilvēks bieži vien pats nosedz izsisto caurumu.
Svarīgi, lai pasažieri vienmēr būtu piesprādzējušies, jo tas var glābt dzīvību.
Kam draud vislielākais risks?
Eksperti norāda, ka vislielākajās briesmās ir pasažieri, kuri sēž tieši pie loga un nav piesprādzējušies. Jo īpaši tas attiecas uz bērniem vai neliela auguma cilvēkiem, kuri teorētiski varētu izslīdēt cauri bojātajai loga atverei.
Lielāks risks būtu arī tad, ja bojājums rastos pie lidmašīnas durvīm, jo tās ir ievērojami lielākas par logiem. Taču arī šādi incidenti ir ārkārtīgi reti.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
Kas izraisa šādus negadījumus?
Izmeklēšana par notikušo vēl turpinās, taču eksperti pieļauj, ka negadījumu izraisīja dzinēja bojājums. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka līdzīgos gadījumos būtiska nozīme var būt arī lidmašīnas tehniskajam stāvoklim un apkopes kvalitātei.
Lesteras Universitātes aviācijas drošības eksperts Saimons Benets norāda, ka aviācijas nozarē arvien biežāk apkopes un detaļu ražošana tiek uzticēta apakšuzņēmējiem, kas var apgrūtināt kvalitātes kontroli.
Ko darīt pasažieriem?
Speciālistu ieteikumi ir vienkārši – vienmēr piesprādzēt drošības jostu arī tad, kad gaismas signāls ir izslēgts, jo neviens nevar paredzēt ne turbulenci, ne ārkārtas situācijas.
Tāpat eksperti iesaka rūpīgi klausīties salona apkalpes drošības instrukcijas pirms pacelšanās un ārkārtas situācijā precīzi ievērot apkalpes norādījumus.
Lai gan notikušais "Ryanair" reisā izklausās pēc Holivudas katastrofu filmas sižeta, aviācijas speciālisti uzsver – šādi negadījumi ir ārkārtīgi reti, un komerciālā aviācija joprojām ir viens no drošākajiem pārvietošanās veidiem pasaulē.