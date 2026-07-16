Šakils O'Nīls veidos seriālu par skaļākajām slepkavībām sporta pasaulē
Basketbola leģenda Šakils O'Nīls apvienojis divas savas aizraušanās – sportu un patiesus noziegumu stāstus – jaunā dokumentālajā seriālā “Kad spēle beidzas traģēdijā” ("Game Day Murders").
Sešu sēriju projekts pievērsīsies skaļām slepkavību lietām, kas satricinājušas sporta pasauli un mainījušas sportistu, viņu komandas biedru, ģimeņu un veselu kopienu dzīves.
"Es visu dzīvi esmu interesējies par patiesiem noziegumu stāstiem," sacīja O'Nīls.
"Sports rada apsēstību – es to esmu redzējis pats. Bet, kad šī apsēstība aiziet nepareizā virzienā, rezultāts var būt pavisam citāds. Cilvēki šim seriālam nav gatavi," norādīja basketbola slavas zāles dalībnieks.
Pirmā “Kad spēle beidzas traģēdijā” sērija tiks demonstrēta 27. jūlijā, bet jaunās epizodes būs skatāmas katru pirmdienu. Seriāls būs pieejams arī straumēšanas platformā “HBO Max”.
Par seriāla vadītāju kļūs pieredzējusī sporta žurnāliste Lindseja Čzarniaka.
Pirmajā epizodē tiks apskatīta 2003. gada slepkavības lieta, kurā tika nogalināts Beiloras Universitātes basketbolists Patriks Dennehijs. Par viņa slepkavību tika apsūdzēts komandas biedrs Kārltons Dotsons, un skandāls nopietni iedragāja universitātes basketbola programmas reputāciju.
Citās seriāla epizodēs tiks aplūkoti arī citi skaļi noziegumi sporta pasaulē, tostarp:
- bijušā NHL spēlētāja Maika Dantona iesaistīšanās slepkavības pasūtījuma lietā;
- NFL zvaigznes Šona Teilora slepkavība 2007. gadā laupīšanas laikā viņa mājās;
- beisbolista Dernela Stensona slepkavība 2003. gadā;
- jaunā basketbola talanta Troja Kozija nogalināšana;
- bijušā NBA spēlētāja Lorenzena Raita slepkavība.