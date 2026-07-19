Spēkā stājušies bargi noteikumi: par ko šovasar var saņemt sodu latviešu iecienītajos Eiropas kūrortos?
Atpūtas sezona Eiropas jūras piekrastēs rit pilnā sparā. Taču milzīgais tūristu pieplūdums un rūpes par piekrastes ekosistēmu ir likušas daudziem populāriem kūrortiem ieviest arvien stingrākus – un reizēm pat visai kuriozus – noteikumus. Lai ilgi gaidītais atvaļinājums nebeigtos ar sabojātu garastāvokli, konfiscētām mantām vai pamatīgu naudas sodu, esam apkopojuši ierobežojumus, kas šovasar jāņem vērā, atpūšoties Eiropas pludmalēs.
Ierobežojumi pludmales inventāram
Lai pasargātu dabisko vidi un mazinātu drūzmu, viens no pirmajiem soļiem, ko spēruši vairāki Eiropas kūrorti, ir pludmales inventāra stingra ierobežošana. Piemēram, Sardīnijā Punta Molentis pludmalē sākotnēji vēlējās atļaut saulessargus un teltis tikai senioriem virs 65 gadiem un ģimenēm ar maziem bērniem. Pēc sabiedrības sašutuma noteikumus mīkstināja, un tagad vienai ģimenei vai kompānijai atļauts izmantot vienu saulessargu, taču tas obligāti jānovieto pludmales darbinieku norādītajās vietās.
Tikmēr slavenajā Pelosas pludmalē turpat Sardīnijā no atpūtniekiem pat tiek pieprasīts zem dvieļiem paklāt speciālus paklājiņus, kas neļauj pielipt smiltīm. Šogad šo noteikumu ievērošana tiek kontrolēta īpaši stingri, un pārkāpējiem uz vietas izraksta 100 eiro sodu. Vēl radikālāku pieeju izvēlējusies Grieķija, kur šobrīd jau 251 pludmalē ir aizliegtas pilnīgi jebkādas papildu konstrukcijas.
Pludmalēs aizliedz smēķēt
Līdztekus cīņai par brīvu vietu smiltīs, aizvien vairāk valstu iestājas pret izsmēķiem un pasīvo smēķēšanu atpūtas vietās. Spānijā cigaretes un pat elektroniskie smēķēšanas rīki ir aizliegti vairāk nekā 600 pludmalēs, tostarp Barselonā un populārajos Kanāriju salu kūrortos. Līdzīgu valsts mēroga aizliegumu pērn ieviesa arī Francija, kur par smēķēšanu peldvietu tuvumā var saņemt 135 eiro sodu, kamēr Itālijā šādi ierobežojumi aktīvi darbojas Veneto, Sardīnijas un Apūlijas reģionos.
Pastaiga bikini var izmaksāt ļoti dārgi
Stingrie noteikumi neattiecas tikai uz pludmalēm. Kūrortpilsētu pašvaldības arvien bargāk vēršas pret tūristiem, kuri pārvietojas pa ielām, apmeklē veikalus vai restorānus peldkostīmos. Itālijas dienvidos, Sorento, pastaiga pa pilsētu bikini vai peldbiksēs var izmaksāt līdz pat 500 eiro, un līdzīgi noteikumi spēkā arī Varennā pie Komo ezera. Portugāles pilsētā Albufeirā par šādu izgājienu sodi mēdz sasniegt pat 1500 eiro. Arī Spānijā, piemēram, Barselonā un Maļorkā, došanās uz pilsētu ar kailu krūtažu var beigties ar 300 eiro sodu. Līdzīgi "sabiedriskās kārtības" likumi, kas paredz ap 150 eiro lielus sodus, pieņemti arī Horvātijas pērlēs – Splitā, Dubrovnikos un Hvarā.
Ja šķiet, ka lielākie nepatikšanu cēloņi ir apģērbs un smēķēšana, tad jāņem vērā, ka Spānijā var tikt sodīts arī par krietni intīmākām darbībām. Vigo pilsētā Galisijā jau kopš 2022. gada par urinēšanu pludmalē vai jūrā ir paredzēts iespaidīgs naudas sods – 750 eiro. Šogad šim piemēram sekojusi arī Marvelja, oficiāli aizliedzot "zemūdens urinēšanu" visās 25 pašvaldības pludmalēs.
Tāpat atpūtniekiem nākas piedomāt pie saviem mūzikas klausīšanās paradumiem. Atpūšoties Portugālē, var saņemt tūkstošiem eiro lielu sodu par pārāk skaļu mūziku, jo Nacionālā jūras pārvalde ir aizliegusi izmantot pārnēsājamos skaļruņus, kas traucē citiem. Privātpersonām sods svārstās no 200 līdz 4000 eiro, bet grupām tas var sasniegt pat 36 000 eiro, piedevām pats skaļrunis tiks konfiscēts.
Ziloņus uz pludmali vest aizliegts
Daudzās Eiropas valstīs ir spēkā stingri noteikumi par dzīvnieku vešanu uz pludmali. Sezonas pilnbriedā daudzviet Itālijā, Spānijā, Francijā un Horvātijā suņiem ieeja ir liegta pilnībā, īpaši "Zilā karoga" zonās. Citviet četrkājainos mīluļus atļauts vest tikai agrās rīta vai vēlās vakara stundās. Tāpat vasarās Eiropas pludmalēs bieži ir aizliegts atrasties ar zirgiem.
Tomēr viskuriozākais aizliegums ir Francijas pilsētā Granvilā. Ja nu kādam pēkšņi ienāk prātā uz pludmali atvest ziloni, Granvilu labāk svītrot no ceļojuma plāniem. Šeit šo milzīgo dzīvnieku parādīšanās pludmalē ir stingri aizliegta jau kopš 2009. gada. Aizliegums tika pieņemts pēc tam, kad kāds ceļojošais cirks ļāva saviem ziloņiem izpeldēties jūrā, un dzīvnieki ūdenī atstāja visai iespaidīgas, peldētājiem netīkamas "pēdas".