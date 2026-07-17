Glābiņš no apokalipses: Francijā radīta unikāla "pastarās dienas" kapsula, kas pasargā pat no sprādzieniem un cunami
Francijas uzņēmums "Momentum Technologies" nācis klajā ar ambiciozu un futūristisku izstrādni – mobilu izdzīvošanas kapsulu, kas spēj tās iemītniekus pasargāt gan no lodēm un sprādzieniem, gan postošām zemestrīcēm un katastrofāliem plūdiem. Tiesa, šis glābiņš no "pasaules gala" nav lēts prieks, jo kapsulas cena sasniedz teju 46 000 eiro.
Jaunā izdzīvošanas iekārta ieguvusi nosaukumu "Lifepod". Kā raksta izdevums "Daily Mail", tā ir izgatavota no īpaši izturīga tērauda, taču vienlaikus saglabā pārsteidzošu mobilitāti.
"Atšķirībā no ierastajiem bunkuriem, kas parasti ir stacionāri un spēj pasargāt tikai no viena konkrēta apdraudējuma, "Lifepod" kapsulas ir radītas tā, lai tās būtu viegli transportējamas, ātri uzstādāmas un gatavas ražošanai industriālā mērogā," skaidro uzņēmuma pārstāvji. Viņi uzsver, ka šos patvērumus var operatīvi pielāgot jebkuriem krīzes apstākļiem.
Inovatīvās kapsulas ir tik kompaktas, ka tās iespējams pārvietot pat ar helikopteru, ļaujot tās zibenīgi integrēt blīvā pilsētvidē, rūpnīcu teritorijās vai pilnīgi nomaļos lauku reģionos.
Trīs modeļi jebkuram katastrofas scenārijam
Atkarībā no izvēlētās konfigurācijas izdzīvošanas kapsulas cena svārstās no aptuveni 31 000 līdz 46 000 eiro. Šobrīd ražotājs piedāvā trīs dažādus modeļus, un katrs no tiem ir pielāgots konkrētai stihijai:
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"Capsule W01" – glābiņš no plūdiem: Šī ir peldoša kapsula, kas paredzēta diviem līdz četriem cilvēkiem. Tā ir radīta, lai izglābtu dzīvības ekstremālu laikapstākļu, piemēram, cunami, pēkšņu plūdu vai aizsprostu sabrukšanas gadījumos.
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"Capsule B01" – drošība pret uzbrukumiem un sprādzieniem: Šis modelis domāts vienam vai diviem cilvēkiem, kuriem nepieciešams tūlītējs patvērums karadarbības vai terora aktu zonā. Ražotāji norāda, kā kapsula garantē drošu aizsardzību pret lodēm, šrapneļiem un bruņotiem uzbrukumiem. Būtiski, ka cilvēki tajā var patverties un nobloķēt visas drošības sistēmas burtiski dažu sekunžu laikā. Šobrīd B01 modelis jau iziet pēdējās pārbaudes pirms ražošanas uzsākšanas.
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"Capsule Q01" – patvērums zemestrīču un ēku sabrukšanas gadījumos: Šī modifikācija ir īpaši pielāgota tam, lai izturētu spēcīgas zemestrīces un krītošu konstrukciju triecienus. Tā varētu būt neaizvietojama reģionos ar augstu seismisko aktivitāti, sniedzot iespēju izdzīvot situācijās, kad tūlītēja evakuācija no brūkošas ēkas vairs nav iespējama