Baltijas prezidenti ceļ trauksmi par Krievijas plāniem
Krievija aktīvi plāno uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs un Polijā, pamatojoties uz izlūkdienestu datiem, brīdina Lietuvas un Latvijas prezidenti. Tikmēr Kremlis šīs ziņas jau pasteidzies nosaukt par "kārtējiem šausmu stāstiem".
Trešdien, 15. jūlijā, Viļņā notikušajā kopīgajā preses konferencē Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs neslēpa situācijas nopietnību, norādot uz reāliem draudiem reģiona drošībai, vēsta "Euronews".
Mērķis – paralizēt enerģētiku un transportu
"Mēs runājam par enerģētikas un transporta infrastruktūru – par objektiem, kuru bojāšana varētu būtiski traucēt visas energosistēmas darbību," uzsvēra Nausēda. Viņš īpaši akcentēja, ka draudi nav tikai teorētiski: "Šī plānošana notiek pašā augstākajā līmenī, faktiski Maskavā."
Savukārt Rinkēvičs norādīja, ka Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Polijai – Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm – ir jābūt pilnībā gatavām Krievijas provokācijām.
"Mums ir jābūt ārkārtīgi sagatavotiem kara Ukrainā posmam, kad Krievija vairs negūst nekādas uzvaras un nespēj virzīties uz priekšu kaujas laukā. Pat Ukrainai negūstot pilnīgu uzvaru, Krievija var netieši pārbaudīt [NATO līguma] 5. pantu un pārvaldes mehānismus alianses un Eiropas Savienības līmeņos," sacīja Rinkēvičs.
Latvijas prezidents sacīja, ka drošības dienesti aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. "Viņi patiešām pārbauda mūsu gatavību un modrību. Mums jābūt gataviem reaģēt uz jauniem draudiem," uzsvēra Rinkēvičs.
"Tuvākie daži mēneši vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai. Mēs jau vairākus gadus esam redzējuši hibrīdoperācijas," viņš piebilda.
Gatavojas sliktākajam scenārijam
Līdzīgas bažas jau jūnija beigās pauda arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Berlīnē notikušajā preses konferencē viņš drošības situāciju reģionā raksturoja kā "ļoti nestabilu", atklāti brīdinot sabiedrību, ka "tuvāko nedēļu un mēnešu laikā varam sagaidīt dažāda veida eskalāciju".
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā NATO austrumu flanga valstis regulāri ceļ trauksmi par iespējamiem sabotāžas un diversiju draudiem no agresorvalsts puses. Apzinoties šos riskus, Lietuvas prezidents apstiprināja, ka valstī jau šobrīd ir būtiski pastiprināta transporta un enerģētikas infrastruktūras aizsardzība.
Kremlis noliedz
Kā jau ierasts šādās situācijās, Maskava apsūdzības noraida. Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs Baltijas valstu līderu paziņojumus nodēvēja par izdomājumiem. "Tā ir kārtējā šausmu stāstu porcija smadzeņu skalošanai, lai sagatavotu iedzīvotājus turpmākai militarizācijai," viņš paziņoja.