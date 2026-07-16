VIDEO: Milzīgs tarakāns uzrāpjas žurnālistei tiešraidē - viņas reakcija pārsteidz skatītājus
ASV televīzijas reportiere nodemonstrējusi iespaidīgu savaldību, kad tiešraides laikā viņai uz krūtīm un kakla uzrāpies milzīgs tarakāns.
Losandželosas televīzijas kanāla "KTLA" žurnāliste Reičela Menitofa otrdienas vakarā atradās tiešajā ēterā, kad negaidīts "viesis" sabojāja ierasto reportāžu. Video redzams, kā kukainis rāpo pa viņas apģērbu un tuvojas kaklam.
Neraugoties uz nepatīkamo situāciju, žurnāliste saglabāja mieru un turpināja darbu, it kā nekas nebūtu noticis. Tikai pēc tam, kad studijas vadītāji viņai paziņoja, kas patiesībā noticis, Menitofa vairs nespēja noslēpt emocijas.
Televīzijas kanāls pēcāk sociālajā tīklā "X" publicēja video, uzslavējot žurnālistes profesionalitāti.
"Kukainis pārtrauca reportieres Reičelas Menitofas tiešraidi, un mums jāuzteic viņas profesionalitāte. Kurš vēl spētu saglabāt tādu mieru?" rakstīja kanāls.
Skatītāji sociālajos tīklos bija pārsteigti par reportieres reakciju, norādot, ka daudzi cilvēki šādā situācijā būtu nekavējoties pārtraukuši tiešraidi.
"Es būtu pilnībā panikojis. Viņa pelnījusi Ziemassvētku prēmiju!" komentēja kāds skatītājs.
Citi atzina, ka īpaši liels kukainis šādā situācijā spētu nobiedēt gandrīz jebkuru cilvēku.