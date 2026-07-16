"Es tev iešaušu galvā!" Draud nogalināt iespējamo nākamo Lielbritānijas premjeru Farāžu
Lielbritānijas policija aizturējusi vīrieti, kurš sociālajā tīklā "X" publiski draudējis nošaut labējās partijas "Reform UK" līderi Naidželu Farāžu.
Kā vēsta policija, aizdomās turētais otrdien tika aizturēts saistībā ar draudīga rakstura ziņojumiem, kas adresēti parlamenta deputātam. Pēc nakts pavadīšanas apcietinājumā viņš atbrīvots pret drošības naudu, kamēr turpinās izmeklēšana.
Saskaņā ar laikraksta "The Telegraph" publicēto informāciju vīrietis maijā platformā "X" rakstījis: "Es grasos tev iešaut galvā, ja tu uzvarēsi."
Draudi izskanējuši laikā, kad "Reform UK" guva ievērojamus panākumus vietējās un reģionālajās vēlēšanās, bet sabiedrībā pieauga runas, ka Farāžs nākotnē varētu pretendēt uz Lielbritānijas premjerministra amatu.
Policija norāda, ka par draudīgajiem ierakstiem tika ziņots jau 8. maijā, taču aizdomās turētā identitāti izdevās noskaidrot tikai pēc tam, kad nepieciešamo informāciju sniedza sociālo mediju platforma "X".
Notikums raisījis jaunas diskusijas par politiķu drošību. Pēdējos gados Lielbritānijā vairāki politiķi kļuvuši par vardarbīgu uzbrukumu upuriem, un arī pats Farāžs pēc nesenajiem notikumiem aicinājis pastiprināt drošības pasākumus politiķiem.