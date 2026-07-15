Baidens paziņo par vēža ārstēšanas gaitu un gaidāmo memuāru izdošanu
Bijušais ASV prezidents Džo Baidens trešdien paziņojis, ka novembrī iznāks viņa memuāri par prezidenta amatā pavadīto laiku, kā arī atklājis, ka vēža ārstēšana norit labi.
2025. gada maijā, četrus mēnešus pēc prezidenta amata termiņa beigām, Baidens pavēstīja, ka viņam diagnosticēts agresīvas formas prostatas vēzis, kas izplatījies uz kauliem. Pēc tam viņam tika sākta staru terapija.
83 gadus vecais Baidens videoierakstā platformā "X" norādīja, ka kopš prezidenta amata atstāšanas daudzi viņam jautājuši, ar ko viņš nodarbojas. "Esmu pavadījis daudz laika kopā ar ģimeni. Man ir diagnosticēts vēzis, un es saņemu ārstēšanu, un tā norit ļoti labi," sacīja eksprezidents un pateicās visiem laba vēlētājiem.
Viņš atklāja, ka gaidāmajos memuāros "Promise Me, America" ("Apsoli man, Amerika") būs stāstīts par izaicinājumiem, ar kuriem saskārusies amerikāņu tauta, par lēmumiem, ko viņš pieņēma, un par to, kāpēc viņš tos pieņēma.
Viņš uzskaitīja vairākus galvenos notikumus, kas iezīmēja viņa prezidentūras laiku no 2021. līdz 2025. gadam, tostarp Donalda Trampa atbalstītāju uzbrukumu Kapitolijam 2021. gada 6. janvārī, Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā un ASV bruņoto spēku izvešanu no Afganistānas.
Baidens teica, ka grāmatā tiks aplūkots arī, kāpēc viņš nolēma kandidēt atkārtotai ievēlēšanai un kāpēc pēc tam nolēma savu kandidatūru atsaukt.
Neraugoties uz pastāvīgajiem jautājumiem par viņa veselību kā visvecākajam ASV prezidentam vēsturē, toreiz 81 gadu vecais Baidens nolēma kandidēt uz otro termiņu 2024. gada vēlēšanās. Taču pēc katastrofālajām debatēm ar Trampu un demokrātu elites spiediena viņš atteicās no kandidēšanas, un par demokrātu kandidāti kļuva toreizējā viceprezidente Kamala Herisa, kas vēlēšanās zaudēja Trampam.
Baidena memuāri, kuru izdošana plānota 17. novembrī, nonāks pie lasītājiem tikai dažas nedēļas pēc izšķirošajām starpposma vēlēšanām.