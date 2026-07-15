Zviedrijā ežus iekļauj Sarkanajā grāmatā
Zviedrijas Sarkanajā grāmatā ir iekļauti eži, kuru skaits valstī pēdējo gadu laikā ir strauji samazinājies.
Parastais ezis (Erinaceus europaeus) Sarkanajā grāmatā ir iekļauts kā apdraudēta suga, jo tās pārstāvju skaits pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājies divas reizes, vēsta “Sweden Herald”.
Uz jautājumu, kāpēc nekas iepriekš nav darīts, lai aizsargātu ežus, klimata un vides ministre Romina Purmohtari atbildēja, ka tas ir “ļoti labs jautājums”.
Pērn “Sweden Herald” vēstīja, ka pētījuma ietvaros saskaitīti vairāk nekā 28,6 tūkstoši ežu, un tie visbiežāk sastopami Gotlandē. Kā viens no faktoriem ežu izplatībai šajā salā tiek minēts tas, ka Gotlandē nav sastopami viņus ēdošie āpši. Kā būtiskus cēloņus ežu skaita samazinājumam norāda intensīvo ceļu satiksmi, ugunsgrēkus, robotizētos zāles pļāvējus, dažādus toksīnus, kā arī to, ka samazinājusies ežiem piemēroto dzīvesvietu platība.