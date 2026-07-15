Kremlim draudzīgais bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Sijārto pievēršas Ķīnas automašīnu biznesam
Bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto nolicis parlamenta deputāta mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobiļu ražošanas uzņēmumā BYD.
Sijārto, kurš gandrīz 12 gadus bija Ungārijas ārlietu ministrs premjerministra Viktora Orbāna valdībās, platformā "Facebook" paziņoja, ka saņēmis piedāvājumu no BYD "ieņemt starptautisku amatu".
"Sākot ar šo dienu, es turpināšu strādāt kā vadītājs, kas atbild par koncerna ārējām attiecībām un jaunu biznesa virzienu attīstību," norādīja eksministrs.
Sijārto zaudēja ārlietu ministra amatu pēc tam, kad Orbāns un viņa labēji populistiskā partija "Fidesz" aprīlī vēlēšanās cieta smagu sakāvi, zaudējot labējai partijai "Tisza" un tās līderim, tagadējam Ungārijas premjerministram Pēteram Maģaram. Pēc tam Sijārto nepiedalījās lielākajā daļā balsojumu parlamentā un reti parādījās sabiedrībā vai publicēja ierakstus sociālajos medijos. Viņš ir parlamenta deputāts kopš 2002. gada.
2023. gadā Sijārto paziņoja, ka BYD atvērs savu pirmo Eiropas rūpnīcu Ungārijā, tādējādi šim konglomerātam iegūstot iespēju apiet Eiropas Savienības (ES) ievedmuitas tarifus Ķīnas elektromobiļiem, kas noteikti, lai aizsargātu Eiropas vietējo automobiļu ražošanas nozari.
Kā Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministram Sijārto bija izšķiroša loma sarunās ar BYD par rūpnīcas izveidi Ungārijā. Sijārto šo projektu nosauca par "vienu no lielākajām investīcijām Ungārijas ekonomikas vēsturē" un teica, ka valdība nodrošinās BYD finansiālus stimulus rūpnīcas būvniecībai.
Atrodoties ārlietu ministra amatā, Sijārto un Orbāns iebilda pret ES tarifiem Ķīnas precēm un centās piesaistīt lielus ieguldījumus no Pekinas, atverot virkni Ķīnas elektromobiļu akumulatoru ražotņu visā valstī. Orbāna valdība un Pekina arī kopīgi izveidoja dzelzceļa koridoru starp Ungāriju un Serbiju, kas ir daļa no Ķīnas Jaunā zīda ceļa iniciatīvas.
Būdams ārlietu ministrs, Sijārto uzturēja ciešas attiecības ar Krieviju, neraugoties uz tās atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. gada februārī. Atšķirībā no gandrīz visiem saviem ES kolēģiem viņš bieži devās uz Maskavu, lai risinātu sarunas par līgumiem attiecībā uz Krievijas naftas un gāzes iepirkšanu, kā arī tiktos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kuru viņš dēvēja par savu draugu.
2021. gadā Krievijas diktators Vladimirs Putins piešķīra Sijārto Krievijas Draudzības ordeni, kas ir viens no augstākajiem valsts apbalvojumiem, ko var saņemt ārvalsts pilsonis.
Ungārijas nesenās vēlēšanu kampaņas laikā avīze "The Washington Post" rakstīja, ka Sijārto augsta līmeņa ES sanāksmju laikā regulāri zvanījis Lavrovam, sniedzot "tiešraides ziņojumus par to, kas tiek apspriests". Sijārto noraidīja laikraksta vēstīto, vienlaikus atzīstot, ka pirms un pēc ES ārlietu ministru sanāksmēm viņš ar Lavrovu apspriedies par darba kārtību un lēmumiem.
Martā, vēl esot pie varas Orbāna valdībai, tika izvirzītas apsūdzības spiegošanā ungāru žurnālistam par izmeklēšanu, kuras laikā tika pētīta Sijārto saziņa ar Lavrovu. Šīs apsūdzības tika atsauktas pēc tam, kad darbu sāka Ungārijas jaunā valdība.