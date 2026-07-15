Kāpēc Sji Dzjiņpins liek Putinam gaidīt? Medijs norāda, ka Krievija kļūst arvien atkarīgāka no Ķīnas
Vairāk nekā četrus gadus ilgais karš Ukrainā un Rietumu sankcijas būtiski mainījušas spēku samēru starp Krieviju un Ķīnu. Ja vēl pirms desmit gadiem Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins Krievijas vadoni Vladimiru Putinu dēvēja par savu "paraugu", tad tagad Maskava kļuvusi par daudz vājāko partneri aliansē, norāda laikraksts "The Wall Street Journal".
2013. gadā, neilgi pēc stāšanās Ķīnas prezidenta amatā, Sji Dzjiņpins par savu pirmo ārvalstu vizītes vietu izvēlējās Maskavu. Kā laikrakstam norāda pietuvināti avoti, toreiz viņš Putinu raksturoja kā savu "paraugu", apbrīnojot viņa spēju saglabāt Krieviju starp pasaules lielvarām, neraugoties uz to, ka tās ekonomika lielā mērā balstījās uz naftas un gāzes eksportu.
Taču Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un tam sekojošā starptautiskā izolācija šo līdzsvaru ir pilnībā izjaukusi. Maskavai arvien vairāk nepieciešams Pekinas ekonomiskais atbalsts, kamēr Ķīnai Krievija kļuvusi tikai par vienu no ārpolitikas instrumentiem.
To spilgti apliecināja Putina vizīte Pekinā šā gada maijā. Krievijas prezidenta galvenais mērķis bija panākt vienošanos par gāzesvada "Sibīrijas spēks 2" izbūvi, kas Maskavai kļuvusi īpaši svarīga pēc Eiropas tirgus zaudēšanas. Taču Ķīna atteicās piekrist darījumam, ja Krievija nepārdos gāzi par tādu pašu cenu, kādu piemēro vietējiem patērētājiem, proti, nepārdos to zem tirgus cenas.
Avoti laikrakstam norādīja, ka Pekinas amatpersonas pat aicinājušas Krieviju šo jautājumu vairs necilāt, kamēr nosacījumi netiks mainīti. Rezultātā Putins no Pekinas aizbrauca ar 42 parakstītiem sadarbības dokumentiem, taču bez viņam svarīgākā līguma.
Tomēr tas nenozīmē, ka abu valstu partnerība plaisā. Gluži pretēji – kopš kara sākuma Ķīna kļuvusi par Krievijas galveno ekonomisko balstu. Tā iegādājas Krievijas naftu ar atlaidi, piegādā komponentes Krievijas aizsardzības rūpniecībai un nodrošina finanšu mehānismus, kas palīdz Maskavai mazināt Rietumu sankciju ietekmi.
Vienlaikus Pekina nesteidzas sniegt Krievijai vairāk, nekā tas ir izdevīgi pašai. Berlīnē bāzētā pētījuma centra "Carnegie Russia Eurasia Center" direktors Aleksandrs Gabujevs norāda, ka Ķīna nogaida apzināti. "Ķīnai izdevīgāk ir vēl nogaidīt. Ļaut Krievijas ekonomiskajai situācijai pasliktināties un tikai tad panākt nosacījumus, kas Pekinai būs vēl labvēlīgāki," viņš norādīja.
Arī tirdzniecības dati parāda, cik ļoti mainījušās Krievijas un Ķīnas attiecības. Pirms vairāk nekā desmit gadiem Ķīna veidoja tikai aptuveni 10% no Krievijas ārējās tirdzniecības, bet tagad tās īpatsvars sasniedz gandrīz 40%. Savukārt Krievijas daļa Ķīnas ārējā tirdzniecībā joprojām ir mazāka par četriem procentiem. Aptuveni trešdaļa Krievijas eksporta ieņēmumu ir saistīta ar Ķīnu, kamēr Pekinai Maskava ir salīdzinoši mazs tirdzniecības partneris.
Ķīnas ietekme sniedzas arī ārpus enerģētikas. Laikraksts vēsta, ka Pekina panākusi, lai Maskava piekristu izmantot Ķīnas juaņu kā galveno valūtu plānotajā Šanhajas sadarbības organizācijas attīstības bankā. Krievija šādam solim pretojās vairāk nekā desmit gadus, baidoties no pieaugošās Ķīnas ietekmes Centrālāzijā, taču finanšu izolācija piespiedusi Kremli mainīt savu nostāju.
Spriedzi rada arī Krievijas ciešākā sadarbība ar Ziemeļkoreju. Putins privāti rosinājis organizēt Krievijas, Ķīnas un Ziemeļkorejas līderu trīspusēju samitu, taču Pekina šo ideju noraidījusi. Tā vietā Sji pats devās vizītē uz Phenjanu, demonstrējot, ka tieši Ķīna, nevis Krievija joprojām ir Ziemeļkorejas galvenais sabiedrotais. Pekina bažījas, ka Krievijas militāro tehnoloģiju nodošana Phenjanai varētu palielināt spriedzi Austrumāzijā un vēl vairāk tuvināt Dienvidkoreju un Japānu Amerikas Savienotajām Valstīm.
Pēc "The Wall Street Journal" vērtējuma, Ķīna jau domā par laiku pēc Putina. Pekina pakāpeniski veido attiecības ne tikai ar pašreizējo Krievijas vadību, bet arī ar ierēdņiem un politisko eliti, kas nākotnē varētu noteikt valsts kursu. Gabujevs uzskata, ka Pekinai ir visas iespējas pārvērst Krieviju par valsti, kas politiski un ekonomiski kļūs arvien atkarīgāka no Ķīnas. "Ķīnai ir ļoti labas izredzes padarīt Krieviju līdzīgu lielai Laosai vai Pakistānai – valstij, kas būs arvien atkarīgāka no Pekinas, ciešāk integrēta ar Ķīnu un arvien vairāk uzlūkos to kā ekonomiskās attīstības un modernizācijas paraugu," sacīja Gabujevs.