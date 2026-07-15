Eiropa un Ukraina apvienos spēkus dronu ražošanā
Eiropas Savienība un Ukraina vienojušās par kopīgu dronu tehnoloģiju attīstību un ražošanu. Vienošanās paredz izmantot Ukrainas kaujās pārbaudītās zināšanas, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības spējas un palielinātu dronu ražošanas apjomus.
"Šī vienošanās apvienos ukraiņu izdomu un Eiropas rūpniecības mērogu," sacīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena vizītes laikā Kijivā.
Ukraina jau ir parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un Persijas līča valstīm. Vienošanās ir pielāgotas katrai valstij atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu.
"Eiropā mums jau ir milzīgas tehnoloģiskās un rūpnieciskās jaudas, kuras var izmantot, un mums ir drošas un aizsargātas ražotnes, kas var palīdzēt palielināt ražošanas apjomus," norādīja Leiena. "Taču mums trūkst kaujās pārbaudītu zināšanu un pieredzes, ko Ukraina ir uzkrājusi," viņa piebilda.
"Mēs varam strādāt pie kopīgas ražošanas, lai nodrošinātu visu sistēmas sastāvdaļu darbību, un mēs varam abām aizsardzības rūpniecības bāzēm sniegt nepieciešamo impulsu, lai palielinātu investīcijas un ražošanas apjomus," teica Leiena.
ES cenšas stiprināt savas bezpilota lidaparātu spējas, reaģējot uz militāro dronu ielidošanu valstīs, kas robežojas ar Ukrainu un Krieviju. "Jūsu iegūtās zināšanas par to, kā darboties ar bezpilota lidaparātiem un pret bezpilota lidaparātu sistēmām, ir patiesi unikālas," vēršoties pie Zelenska, sacīja Leiena. "Mums šīs zināšanas ir jāizmanto kopīgi, jo mēs apzināmies draudus, ar kuriem Eiropa saskaras šajā jomā." Leiena nesniedza sīkāku informāciju par to, cik lielu jaunu finansējumu no ES puses paredz šī vienošanās.
Eiropa ir Ukrainas galvenā atbalstītāja karā ar Krieviju un nesen sāka pakāpeniski piešķirt Ukrainai līdzekļus no 90 miljardu eiro aizdevuma, lai palīdzētu Kijivai apbruņot savus karavīrus un aizpildīt iztrūkumu budžetā. Sākotnējie seši miljardi eiro no šī aizdevuma tiks novirzīti, lai palīdzētu palielināt Ukrainas bezpilota lidaparātu ražošanas apjomus.
Droni dominē frontes līnijā Ukrainā, nodarot smagus zaudējumus ienaidniekam. Ukraina ir arī pilnveidojusi savas spējas notriekt Krievijas trieciendronus, kas tiek raidīti pret pilsētām visā valstī.
Zelenskis savā runā teica, ka Ukraina tagad ražo desmit miljonus bezpilota lidaparātu gadā un plāno šo apjomu divkāršot. "Mēs to sasniegsim kopā ar mūsu partneriem, vēlreiz pierādot Ukrainas, mūsu partneru un Eiropas aizsardzības rūpniecības panākumus," viņš piebilda.