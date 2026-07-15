Vācijā sašutumu izraisa galēji labējās partijas AfD pasākums, kurā izskan Austrumvācijas himna
Vācijā plašu rezonansi izraisījis galēji labējās partijas AfD pasākums, kurā partijas līderi kopā ar publiku dziedāja bijušās Austrumvācijas jeb Vācijas Demokrātiskās Republikas (1949–1990) himnu.
VDR ir valsts, kas pastāvēja no 1949. līdz 1990. gadam Austrumvācijas teritorijā. Tā atradās Padomju Savienības ietekmes sfērā un bija sociālistiska valsts.
Pasākumā Desavā-Roslavā piedalījās AfD līdzpriekšsēdētājs Tīno Hrupalla, partijas premjera amata kandidāts Saksijā-Anhaltē Ulrihs Zīgmunds, kā arī kabarē mākslinieks Uve Štaimle. Diskusijas noslēgumā Hrupalla aicināja Štaimli nodziedāt Vācijas himnu, taču mākslinieks negaidīti sāka izpildīt bijušās Austrumvācijas jeb VDR himnu "Auferstanden aus Ruinen".
Lai gan Hrupalla sākotnēji mēģināja viņu pārtraukt, drīz vien atteicās no šī nodoma, un gan viņš, gan Zīgmunds kopā ar daļu publikas pievienojās dziedāšanai.
Pēc dziesmas Štaimle paziņoja, ka arī Vācijas himnu viņš prot nodziedāt, tomēr VDR himnas teksts esot "tik lielisks, un katrs vārds atbilst patiesībai arī šodien". "Mēs esam viena tauta, mēs esam vācieši, un ar to diskusija ir beigusies," sacīja mākslinieks. Pēc tam Hrupalla sāka dziedāt arī pašreizējo Vācijas himnu, kurai pievienojās arī Štaimle.
Jau pirms himnas dziedāšanas kabarē mākslinieks bija izteicis vairākus asus jokus par Vācijas politiķiem. Runājot par bijušās kancleres Angelas Merkeles jauno portretu, viņš sacīja, ka viņa izvēlējusies tikt attēlota stāvus, "jo nojauš, ka drīz sēdēs", netieši norādot uz iespējamu ieslodzījumu. Zālē šie izteikumi tika uzņemti ar aplausiem. "Pagaidām viņa tikai karājas. Ja nagla nolūzīs, mēs viņu pieliksim pie sienas. Gan jau kaut ko izdomāsim," viņš turpināja. Arī šie vārdi izraisīja sajūsmas aplausus.
Štaimle asi kritizēja arī pašreizējo Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, sakot: "Kad es skatos uz Frīdrihu Mercu, reizēm domāju – kur ir Štaufenbergs, kad viņu patiešām vajag?" Šī frāze tika uztverta kā atsauce uz 1944. gada atentāta mēģinājumu pret Ādolfu Hitleru, ko organizēja Klauss fon Štaufenbergs. Daļa publikas uz to reaģēja ar skaļiem aplausiem, lai gan Hrupalla un Zīgmunds šoreiz atturējās no aplaudēšanas.
Interesanti, ka AfD pārstāvji centušies salīdzināt savus konkurentus ar nacistiem, kaut gan publiskajā telpā tieši viņu partija nereti tiek salīdzināta ar šo ideoloģiju. Piemēram, viens no ietekmīgākajiem AfD politiķiem Bjērns Hēke divreiz tika notiesāts par nacistu saukļa "Alles für Deutschland" apzinātu izmantošanu priekšvēlēšanu runās.
Žurnālisti atklājuši, ka atsevišķi AfD politiķi piedalījušies sanāksmēs kopā ar neonacistiem un organizācijas "Blood & Honour" biedriem, kas Vācijā ir aizliegta. Un partijas agrākā iekšējā frakcija "Der Flügel" tikusi klasificēta kā labēji ekstrēmistiska, un Vācijas Konstitūcijas aizsardzības dienests (BfV) to novēroja. Formāli tā tika izformēta 2020. gadā, taču daudzi tās līderi partijā joprojām ir ietekmīgi.
Pasākums izraisījis asu kritiku arī Vācijas valdošajās aprindās. Kanclera biroja vadītājs Torstens Frajs no Kristīgo demokrātu savienības (CDU) notikušo nosaucis par "ārkārtīgi mulsinošu", īpaši uzsverot, ka šādas darbības no politiķu puses neizbēgami tiek uztvertas kā politisks vēstījums. Saksijas-Anhaltes landtāga vēlēšanas notiks 6. septembrī, un aptaujas liecina, ka AfD tajās ir viena no favorītēm.
Jau ziņots, ka AfD ir publiski atbalstījis arī miljardieris Īlons Masks, kurš iepriekš platformā "X" paziņojis, ka "tikai AfD var glābt Vāciju".