Sola lietu, bet spīd saule: zinātnieki atklāj, kāpēc neprecīzas laika prognozes cilvēkus dzen izmisumā
Grūti iedomāties kaut ko vēl kaitinošāku par atceltiem brīvdienu plāniem solītā lietus un negaisa dēļ, ja galu galā debesīs spoži spīd saule. Lai gan sociālajos tīklos cilvēki regulāri pauž sašutumu par ne vienmēr precīzajām laika prognozēm, jaunā pētījumā zinātnieki ir noskaidrojuši, kāpēc sinoptiķu kļūdas mūsos izsauc tik vētrainu reakciju.
Visā pasaulē miljoniem cilvēku ik dienas seko līdzi laika ziņām, īpaši tad, kad gaidāmi ekstrēmi laikapstākļi, piemēram, spēcīgas vētras, ellīga svelme, sniegputeņi utt. Tomēr līdz šim zinātniekiem nebija līdz galam skaidrs, kā tieši gaidu un realitātes neatbilstība ietekmē mūsu emocionālo stāvokli. Pētnieki no Phohanas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Dienvidkorejā nolēma izpētīt, kā prognozēs pieļautās kļūdas ietekmē cilvēku emocionālo stāvokli, vēsta "Daily Mail".
Zinātnieki šo pētījumu veica 2023. gadā, kad Japānu un Dienvidkoreju postīja spēcīgs tropiskais ciklons – taifūns "Hanuns". Lai izprastu sabiedrības reakciju uz sinoptiķu darbu šīs dabas katastrofas laikā, pētnieku komanda analizēja reālos nokrišņu datus no 613 meteoroloģiskajām stacijām. Turklāt talkā tika ņemts mākslīgais intelekts, kas izvērtēja vairāk nekā 43 000 tā laika ierakstu sociālajos tīklos un interneta forumos.
Pārspīlēti draudi rada trauksmi
Iegūtie rezultāti atklāja pārsteidzošas reģionālas atšķirības tajā, kā cilvēki emocionāli reaģē uz prognožu kļūdām:
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Ja briesmas tiek pārspīlētas: Reģionos, kur prognozētais nokrišņu daudzums bija ievērojami lielāks nekā reālā situācija, iedzīvotāju vidū strauji pieauga trauksme un bažas. Nemitīgā spriedze un solītās vētras gaidīšana cilvēkos izraisīja psiholoģisko spēku izsīkumu un nogurumu.
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Ja briesmas tiek novērtētas par zemu: Savukārt teritorijās, kur solīja mierīgākus laikapstākļus, bet realitātē vētra izrādījās daudz spēcīgāka, sabiedrība tam nebija gatava. Šajās vietās fiksēts apjukuma, neizpratnes un pat skumju uzliesmojums.
Trieciens psihei
Šie secinājumi, visticamāk, nepārsteigs tos, kuri sociālajos tīklos neslēpj savu sašutumu un vilšanos brīžos, kad brīvdienās solītās saules vietā līst kā pa Jāņiem. Tomēr pētījuma autori uzsver būtisku atziņu – rezultāti skaidri pierāda, ka prognožu precizitāte nav tikai tehnisks jautājums, bet gan ārkārtīgi svarīgs sabiedrības emocionālās labklājības faktors.
Kā norāda pētījuma vadošais autors, doktors Karu Kims , šis zinātniskais darbs atklāj ko ļoti būtisku: dabas katastrofu un ekstrēmu laikapstākļu gadījumos nepietiek vien ar pašu prognožu uzlabošanu. Tikpat svarīgi ir pilnveidot veidu, kā šie riski tiek komunicēti sabiedrībai. "Ir jāizstrādā stratēģijas, kas ļauj efektīvi un cilvēkiem saprotami skaidrot iespējamo nenoteiktību un pēkšņās izmaiņas dabā," rezumē eksperts.