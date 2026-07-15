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VIDEO: Uz izsaukumu traucies policijas auto Viļņā apgāžas pēc iespaidīgas sadursmes
Viļņā otrdienas vakarā ceļu satiksmes negadījumā iekļuvis policijas dienesta auto, kas ar ieslēgtām bākugunīm un sirēnām devies uz izsaukumu par iespējamu vardarbību ģimenē. Pēc sadursmes policijas spēkrats apgāzies, vēsta Lietuvas medijs "tv3.lt".
Negadījums noticis ap pulksten 21.46 kādā Viļņas krustojumā. Kā informēja Lietuvas Policijas departaments, policijas mikroautobuss "Volkswagen Transporter" devies uz izsaukumu, kad sadūries ar vieglo automašīnu "BMW".
Policija norāda, ka ekipāža pārvietojusies ar ieslēgtiem gaismas un skaņas signāliem.
Pēc spēcīgās sadursmes dienesta auto apgāzies. Trieciena rezultātā bojāti abi transportlīdzekļi, kā arī nogāzti luksofori.
Negadījumā cietuši divi policijas darbinieki. Viņu traumas nav bijušas smagas – mediķi viņus apskatīja notikuma vietā. Sākotnējā informācija liecina, ka BMW pasažieri nav cietuši.
Policija turpina noskaidrot precīzus negadījuma apstākļus.