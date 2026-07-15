Lietuva pastiprina drošības pasākumus - saņemta informācija par Krievijas iespējamiem uzbrukumiem infrastruktūrai
Lietuvas rīcībā nonākusi izlūkdienestu informācija, ka Krievija plāno uzbrukumus infrastruktūras objektiem, tādēļ piesardzības nolūkā valsts pastiprinājusi drošības pasākumus savos enerģētikas un transporta objektos.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda norādījis, ka viņa rīcībā nav informācijas par to, kad un kur šādi uzbrukumi varētu notikt. "Mēs saņemam šādus signālus no mūsu izlūkdienestiem. Tie nenorāda konkrētu vietu vai laiku, jo pretinieks vēl nav pabeidzis plānošanu, un mūsu rīcībā ir tikai informācija par plāniem vai ieceri," viņš sacīja.
"Tie varētu būt dažāda veida uzbrukumi, kuru mērķis ir fiziski bojāt kritisko infrastruktūru... Jebkas, kas var apturēt šo objektu darbību," piebilda prezidents.
Lietuva, kas ir NATO dalībvalsts un robežojas gan ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu, gan Maskavas sabiedroto Baltkrieviju, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā ir trīskāršojusi savus aizsardzības izdevumus.
Arī kaimiņvalsts Polija šomēnes paziņoja, ka Rietumu izlūkdienesti ir nobažījušies par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem Polijas un Baltijas valstu teritorijai. Maskava regulāri noliedz apsūdzības par sabotāžas vai citu uzbrukumu plānošanu vai īstenošanu ārpus Ukrainas, apgalvojot, ka šādi ziņojumi ir daļa no pret Krieviju vērstas propagandas kampaņas.