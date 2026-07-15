Masveida atlaišanas un zemākas algas? Scenāristi cenšas bloķēt “Paramount” un “Warner Bros.” darījumu
Amerikas Scenāristu ģilde (WGA) otrdien tiesā iesniegusi prasību ar mēģinājumu bloķēt ASV mediju un izklaides uzņēmuma "Paramount Skydance" ieceri iegādāties mediju un izklaides kompāniju "Warner Bros. Discovery".
Informāciju par šādu WGA lēmumu izskanējusi vien dienu pēc tam, kad Kalifornija un vēl 11 štati tiesās iesniegušas atsevišās prasības arī ar mēģinājumu bloķēt šo apvienošanos.
Daudzi bažījas, ka šī apvienošanās novedīs pie masveidīgas darbavietu likvidēšanas nozarē, kuru jau skārušas apvienošanās un strādājošo atlaišanas.
"Ieplānotā "Paramount" un "Warner Bros." apvienošanās apdraud ASV izklaides nozares ekonomisko un radošo veselību," teikts WGA sūdzībā, ģildei piebilstot, ka apvienošanās "likvidētu konkurenci filmu un televīzijas scenāriju iegādē, tādējādi samazinātos samaksas, pasliktinātos līguma nosacījumi, kā arī samazinātos programmu apjoms un daudzveidība."
Kā ziņots, "Paramount Skydance" par "Warner Bros. Discovery" iegādi sacentās ar straumēšanas platformu "Netflix", kas februāra beigās paziņoja, ka nepalielinās "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu, tādējādi paverot ceļu "Paramount Skydance".
Vienošanās paredz, ka "Paramount Skydance" maksās 31 dolāru par katru "Warner Bros. Discovery" akciju, tādējādi šī darījuma vērtība sasniegs 81 miljardu dolāru. Ieskaitot parādsaistības, darījuma summa veido 110 miljardus dolāru.
"Paramount" savā piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredz iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.