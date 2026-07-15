"Viņa galva jau bija ārpus lidmašīnas..." Cietušā vīrieša sieva atklāj jaunas detaļas par šausminošo "Ryanair" reisu
Pēc šausminošā incidenta "Ryanair" reisā no Salonikiem uz Memmingenu, kad lidojuma laikā izsprāga lidmašīnas logs un viens no pasažieriem gandrīz tika izrauts no lidmašīnas, cietušā vīrieša sieva intervijā BBC atklājusi jaunas detaļas par piedzīvoto.
Jau ziņots, ka piektdien "Ryanair" lidmašīna, kas bija ceļā no Salonikiem uz Vāciju, bija spiesta atgriezties lidostā pēc nopietna dzinēja bojājuma. Incidenta laikā dzinēja atlūza izsita logu, ievainoja vienu cilvēku un izraisīja paniku salonā.
Sieviete, kura lidojuma laikā izmisīgi turēja sava vīra kājas, kamēr viņu gandrīz izrāva pa izsistu "Ryanair" lidmašīnas logu, atklājusi jaunas detaļas par piedzīvoto. Viņa stāsta, ka vīra galva un labais plecs jau atradās ārpus lidmašīnas.
Svetlana Grkoviča kopā ar vīru lidoja no Grieķijas pilsētas Salonikiem uz Memingenu Vācijā, kad neilgi pēc pacelšanās notika incidents. Intervijā BBC viņa atklāj, ka vīru izdevies ievilkt atpakaļ salonā tikai ar vēl divu pasažieru palīdzību.
"Mēs viņu kopīgi ievilkām atpakaļ. Visa seja bija sakropļota, no deguna un mutes tecēja asinis," viņa sacīja.
Intervijā sieviete atzina, ka instinktīvi satvērusi vīra kājas. "Es nodomāju: ja mirsim, tad mirsim kopā," viņa atceras.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
Pēc viņas teiktā, šķitis, ka no lidmašīnas dzinēja atlūzis kāds fragments, kas ietriecies logā blakus viņas vīram, izsitot to un izraisot strauju spiediena zudumu salonā. Arī citi pasažieri stāstīja, ka dzirdējuši skaļu troksni, kas atgādinājis sprādzienu.
Ģimenes pieaicinātais tehniskais konsultants uzskata, ka incidentu, iespējams, izraisījis labā dzinēja bojājums, kura rezultātā atlūzas sašķaidījušas logu. Oficiālā izmeklēšana šo versiju pagaidām nav apstiprinājusi.
Citi pasažieri iepriekš medijiem stāstīja, ka 61 gadu vecais vīrietis bija piesprādzējies ar drošības jostu, kas palīdzēja pārējiem viņu noturēt lidmašīnā, lai gan galva un pleci jau atradās ārpus salona.
Sieviete stāsta, ka vīrs guvis smagus ievainojumus, atrodas šoka stāvoklī un notikušo neatceras.
"Man vissvarīgākais ir tas, ka viņš ir dzīvs. Viņam smagi traumēta roka, ir arī apdegumi. Viņš nespēj normāli sazināties un neatceras visu notikušo," viņa sacīja.
Pārdzīvotais atstājis smagas psiholoģiskas sekas arī pašai sievietei.
"Kad vien dzirdu par lidmašīnām, sākas trauksme. Esmu ļoti sliktā psiholoģiskā stāvoklī. Baidījos, ka lidmašīna nogāzīsies," viņa atzina.
"Tagad jautājums ir, vai mēs vispār kādreiz vēl iekāpsim lidmašīnā," sacīja Svetlana Grkoviča.
Saskaņā ar lidojumu datiem lidmašīna gaisā bija aptuveni desmit minūtes, kad pēkšņi zaudēja aptuveni 2700 metru augstumu.
"Ryanair" paziņojis, ka reiss neilgi pēc pacelšanās atgriezās Saloniku lidostā, jo lidojuma laikā izsprāga viens no pasažieru salona logiem. Lidmašīna veiksmīgi nosēdās, un viens pasažieris pēc nosēšanās saņēma medicīnisko palīdzību.
Grieķijas varasiestādes turpina izmeklēšanu. Tajā iesaistīti arī starptautiskie aviācijas eksperti, jo incidents notika Ziemeļmaķedonijas gaisa telpā, bet lidmašīna bija ASV ražotais "Boeing 737-800". 61 gadu vecais pasažieris joprojām ārstējas slimnīcā.