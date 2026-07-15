Lindsija Greiema pēdējā cīņa: ASV Senātā virza bargas sankcijas pret Krieviju
ASV senatoru starppartiju grupa iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kura izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsijs Greiems, ziņo tīmekļa izdevums "Axios".
Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļus pieciem lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai.
"Mēs izskatām šo jautājumu. Mēs nopietni par to domājam, tas ir Lindsija piemiņai. Viņš to vēlējās vairāk nekā jebko citu pasaulē," norādīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Starp likumprojekta līdzautoriem ir 26 senatori, kas pārstāv gan demokrātus, gan republikāņus.
Senators Ričards Blumentāls atgādināja, ka Greiems pirms nāves zvanīja no Kijivas un paziņoja, ka prezidents Tramps atbalstīs šo iniciatīvu, lai neļautu "barot Putina kara mašīnu".
"Tagad ir īstais laiks mudināt Krieviju uz mieru," viņš uzsvēra.
2025. gada vasarā Senāts bija tuvu tam, lai apstiprinātu sankcijas pret Krieviju, taču Tramps toreiz aicināja republikāņus atlikt balsojumu, lai neierobežotu viņa centienus risināt sarunas par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu.
Pārskatītais likumprojekts atspoguļo kompromisu, ko Greiems panāca sarunās ar ASV administrāciju. Tādējādi muitas tarifs lielajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem būs nevis 500%, kā sākotnēji bija paredzēts, bet gan 100%.
ASV prezidents iegūs pilnvaras noteikt izņēmumus, taču administrācijai tie jāapstiprina Kongresā.