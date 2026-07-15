ES valstis atkal nespēj vienoties par 21. sankciju paketi pret Krieviju
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper) otrdien nespēja vienoties par 21. sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas trešdien, atsaucoties uz avotiem, ziņo tīmekļa izdevums "Jevropeiska pravda".
Otrdien Īrija, kas šobrīd pilda ES prezidējošās valsts pienākumus, ilgāk nekā četras stundas mēģināja panākt vienošanos ar dalībvalstīm, kam ir iebildumi pret atsevišķiem sankciju paketes punktiem.
Īrija ierosinājusi vairākus kompromisa priekšlikumus, ko apspriedīs trešdien.
Kā ziņots, ES ārlietu ministri pirmdien nespēja vienoties par 21. sankciju paketi pret Krieviju, taču bloka augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa izteicās, ka tas varētu notikt trešdien.
Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos.
Iepriekš 21. sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgārija, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un "Lukoil" dibinātāju Vagitu Aļekperovu.
Pret krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija, kuras nostāju cita starpā ietekmējis Vatikāna viedoklis.