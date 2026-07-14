Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko jūnijā viesojās Latvijā.
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Šodien 23:19
Jūlija Sviridenko atbrīvota no Ukrainas premjeres amata
Ukrainas parlaments otrdien nobalsoja par Jūlijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministres amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata.
Par lēmumu nobalsoja 258 deputāti, bet viens deputāts bija pret. Līdz jaunas valdības apstiprināšanai līdzšinējā valdība turpinās pildīt pienākumus.
Sviridenko vadīja valdību gandrīz gadu - parlaments par viņas apstiprināšanu amatā nobalsoja pagājušā gada 17. jūlijā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēl nav izvirzījis premjerministra amata kandidātu.
Jau vēstīts, ka svētdien Zelenskis paziņoja, ka mainīsies ministru kabineta sastāvs, un arī Sviridenko būs jauns amats. Ukrainas prezidents uzsvēra nepieciešamību mainīt politisko stratēģiju un veikt personāla izmaiņas.