Tusks: Polijā notiks Labas gribas koalīcijas pirmās militārās mācības
Šoruden Polijā notiks pirmās Labas gribas koalīcijas militārās mācības, otrdien pēc Ukrainas atbalsta grupas sanāksmes Parīzē paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Viņš norādīja, ka mācībās piedalīsies karavīri no Francijas un Lielbritānijas, bet Polija būs gan mācību rīkotāja, gan dalībniece, vēsta Polijas ziņu aģentūra PAP.
Mācību mērķis ir sagatavot koalīciju, lai tā varētu sniegt "konkrētas drošības garantijas Ukrainai, kā arī visam reģionam", teica Tusks.
Francijas prezidents Emanuels Makrons par plāniem rīkot kopīgas mācības pirmoreiz paziņoja pirmdien Labas gribas koalīcijas sanāksmes laikā Parīzē.
Labas gribas koalīcijā apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt savu ieguldījumu Ukrainas atbalstam. Koalīcijas mērķis ir koordinēt starptautiskās drošības garantijas, stiprināt atbalstu Ukrainas aizsardzībai un veidot kopīgu pieeju ceļā uz taisnīgu un ilgstošu mieru Eiropā.
Koalīcija plāno izveidot daudznacionālus spēkus, kurus vadītu Eiropas valstis un atbalstītu ASV, lai palīdzētu garantēt Ukrainas drošību pēc kara beigām. Tomēr centieni panākt pamieru vai plašāku miera līgumu Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu ir iestrēguši.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs teica, ka Polija ir atvērta arī Francijas un Lielbritānijas karavīru pastāvīgai izvietošanai. "Ja mēs uzņemsimies lielāku atbildību par NATO austrumu robežu, tad tie, kas dzīvo tālu no tās, ieradīsies Polijā," viņš piebilda.