Plaušu transplantāciju pārcietusī Norvēģijas kroņprincese pamet slimnīcu
Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita, kurai jūnijā tika veikta plaušu transplantācija, izrakstīta no slimnīcas, otrdien paziņoja karaļnams.
"Ņemot vērā apstākļus, kroņprinceses veselības stāvoklis ir labs," paziņoja Oslo Universitātes slimnīcas "Rikshospitalet" plaušu speciālists Āre Holms.
52 gadus vecajai kroņprincesei 2018. gadā tika diagnosticēta plaušu fibroze, kas izraisa plaušu rētošanos un elpas trūkumu. Norvēģijas karaļnams 17. jūnijā paziņoja, ka Metei Māritai tika veikta veiksmīga plaušu transplantācija.
"Es patiesi novērtēju rūpes un uzmanību, ko man slimības laikā izrādīja tik daudzi cilvēki visā Norvēģijā. Tas man deva spēku brīžos, kad tas bija visvairāk nepieciešams," pavēstīja kroņprincese. Viņa arī pateicās orgānu donoriem un veselības aprūpes personālam.
Holms norādīja, ka nākamajos sešos mēnešos kroņprincese "izies rehabilitāciju un tiks rūpīgi novērota saistībā ar iespējamām komplikācijām, piemēram, transplantāta noraidīšanu un infekcijām".
"Labvēlīgas atveseļošanās gadījumā bieži vien paiet apmēram gads, līdz stāvoklis pāriet stabilākā fāzē," teica ārsts.
Mete Mārita, kas nākusi no ierindas pilsoņu vidus, 2001. gada augustā apprecējās ar Norvēģijas troņmantinieku princi Hokonu.
Jūnijā viņas vecākajam dēlam Mariusam Borgam Heibijam, kurš dzimis pirms viņas attiecībām ar Hokonu, tika piespriests četru gadu cietumsods par izvarošanu un 32 citiem noziegumiem.
Heibijs ir noliedzis savu vainu smagākajās no apsūdzībām, un viņa advokāti ir pārsūdzējuši spriedumu.
Janvārī Metes Māritas vārds tika pamanīts ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos ASV notiesātā finansista un dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas dokumentos.
Skandāli satricinājuši monarhiju, un tās popularitāte ir mazinājusies, lai gan joprojām saglabājas augsta. Maijā publicēti sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka 64% Norvēģijas iedzīvotāju atbalsta monarhiju.