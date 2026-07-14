Modernizēja Kataru, panāca Pasaules kausa rīkošanu un atteicās no troņa: miris valsts bijušais emīrs Hamads bin Halīfa al Tānī
74 gadu vecumā miris bijušais Kataras emīrs Hamads bin Halīfa al Tānī, kurš savas valdīšanas laikā valsti pārvērta modernā ekonomiskā lielvalstī, kā arī panāca futbola Pasaules kausa rīkošanu pirmo reizi arābu valstī.
Svētdien mirušajam bijušajam Kataras valdniekam vairākus gadus bija slikta veselība, 1997. gadā viņam pirmo reizi veica nieres transplantāciju. Medijos vēstīja, ka šo operāciju nācās atkārtot vismaz vienu reizi, bet vēlāk izmantot dialīzi.
1995. gadā viņš bezasiņu apvērsumā gāza savu tēvu, 23 gadus valdījušo Halīfu bin Hamadu al Tānī, izmantojot viņa prombūtni Šveicē. Viņa valdīšanas laikā Katara tika pārvērsta par vienu no pasaules bagātākajām un ietekmīgākajām valstīm, izmantojot tās milzīgās dabasgāzes rezerves. Kad šeihs Hamads gada pārņēma varu, Katara piedzīvoja finansiālas grūtības, jo naftas ieguves apjomi samazinājās. Pateicoties starptautiskām partnerībām un investīcijām, Katara kļuva par vienu no pasaules vadošajām sašķidrinātās dabasgāzes ražotājām un eksportētājām.
1996. gadā Katarā tika dibināts televīzijas kanāls “Al Jazeera, kas vēlāk kļuva par vienu no pazīstamākajiem starptautiskajiem ziņu medijiem. Viņa valdīšanas laikā tika izveidota Kataras Investīciju pārvaldi, kas ieguldīja līdzekļus ārvalstu uzņēmumos, tostarp pasaulslavenajā Parīzes futbola klubā “Saint-Germain” un ne mazāk pazīstamajā Londonas universālveikalā “Harrods”.
1997. gadā Katarai FIFA piešķīra tiesības rīkot 2022. gada Pasaules kausa izcīņu futbolā, kaut gan valsts kandidatūras apstiprināšanas procesu pavadīja apsūdzības korupcijā, no kurām valsti vēlāk attaisnoja. Stadionu būvniecībai vien tika piesaistīti aptuveni 30 000 ārvalstu strādnieku, savukārt 2021. gadā tika ziņots, ka laika, kad kopš Katara ieguva tiesības rīkot turnīru, miruši aptuveni 6500 viesstrādnieku no Indijas, Pakistānas, Nepālas, Bangladešas un Šrilankas. Kataru kritizēja arī par cilvēktiesību situāciju un likumiem, kas aizliedz viendzimuma attiecības, vēsta BBC.
2013. gada 25. jūnijā viņš brīvprātīgi atteicās no troņa par labu savam dēlam Tamīmam bin Hamadam al Tānī. “Pienācis laiks atvērt jaunu lappusi mūsu nācijas ceļā, kurā jaunajai paaudzei nāksies uzņemties atbildības nastu,” viņš paziņoja.
Pašreizējais Kataras valdnieks, 46 gadus vecais Tamīms bin Hamads al Tānī kļuva par troņmantinieku tālajā 2003. gadā, kad viņa vecākais brālis, šeihs Žasims bin Hamads al Tānī atteicās no kroņprinča titula, paužot nevēlēšanos kļūt nākotnē par emīru.
Al Tānī dinastija Katarā valda kopš 1851. gada, saglabājot varu arī tad, kad tagadējās Kataras teritorija nokļuva Osmaņu impērijas sastāvā, bet vēlāk kļuva par Lielbritānijas protektorātu. Par neatkarīgu valsti Katara kļuva 1971. gada 3. septembrī.