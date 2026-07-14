Atceļ robežkontroli starp Spāniju un Gibraltāru
Eiropas Savienība (ES) un Lielbritānija parakstījušas vienošanos, ar kuru tiek atcelta robežkontrole starp Spāniju un britiem piederošo Gibraltāru. Vienošanās parakstīta sešus gadus pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES.
Robežkontrole starp Spāniju un Lielbritānijas aizjūras teritoriju tiks atcelta no trešdienas. Tūkstošiem cilvēku, kas darba vai citu iemeslu dēļ ik dienas mēro ceļu starp Spāniju un Gibraltāru, no trešdienas vairs nebūs jātērē laiks pārbaudēs uz robežas.
Dokumentu Briselē parakstīja ES tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs, Lielbritānijas un Spānijas ministri, kā arī Gibraltāra premjerministrs Fabians Pikardo.
Gibraltārā, kura teritorija ir tikai 6,8 kvadrātkilometri un kur mīt aptuveni 40 000 iedzīvotāju, strādā aptuveni 15 500 cilvēku no Spānijas, kas veido aptuveni pusi no Gibraltāra darbaspēka.
Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Albaress radio intervijā teica, ka šis līgums nozīmē jaunas ēras sākumu Gibraltāram un blakus esošajam Spānijas reģionam.
Vienkāršāka robežas šķērsošanas kārtība atvieglos Gibraltāra uzņēmumiem darbinieku no Spānijas pieņemšanu, jo robežas šķērsošanas neērtības nereti ir ievērojamas, norādīja Gibraltāra Mazo uzņēmumu federācijas vadītājs Ouens Smits. "Tas ir bijis nozīmīgs faktors darbinieku noturēšanā, un, protams, brīvāka robežkontrole ievērojami atvieglos dzīvi," aģentūrai AFP sacīja Smits, nosaucot to par "ļoti, ļoti pozitīvu" pavērsienu.
Līgums saskaņos Gibraltāra noteikumus ar Šengenas zonas noteikumiem.
Ceļotājiem, kas ierodas no valstīm ārpus Šengenas zonas, joprojām būs jāuzrāda pases Gibraltāra lidostas un ostas amatpersonām.