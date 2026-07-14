Igaunijā sākts neparasts eksperiments - zemē aprok apakšbikses augsnes novērtēšanai
Igaunijā sākts neparasts eksperiments – trīs dažādās vietās zemē aprakta kokvilnas apakšveļa, lai novērtētu augsnes veselību un bioloģisko aktivitāti, vēsta err.ee.
Eksperimentu īsteno Igaunijas lauksaimniecības muzeji, izmantojot starptautiski pazīstamo iniciatīvu "Soil Your Undies". Tās pamatā ir princips, ka veselīgā un bioloģiski aktīvā augsnē organiskā kokvilna sadalās ievērojami ātrāk, pateicoties augsnē mītošo mikroorganismu darbībai.
Kokvilnas apakšveļa aprakta Lauksaimniecības zinātnes centrā Ulenurmē, C. R. Jakobsona lauku sētas muzejā Kurgjā un Tori zirgu audzētavā. Eksperimentam izvēlētas atšķirīgas augsnes – zālājs, dārza zeme un ganības –, lai salīdzinātu to bioloģisko aktivitāti.
Kā skaidro projekta vadītāja Sandra Lāne, jo vairāk apakšveļa būs sadalījusies pēc vairākiem mēnešiem, jo veselīgāka un dzīvāka būs augsne.
Apakšveļu paredzēts izrakt 8. septembrī, bet iegūtie rezultāti būs apskatāmi jaunajā Igaunijas Lauksaimniecības muzeja pastāvīgajā izstādē "Kāpēc man vajadzīga augsne?", kas tiks atklāta neilgi pēc eksperimenta noslēguma.