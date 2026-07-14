Zemes tuvumā atklāts slēpts "mīnu lauks", kas var iznīcināt visdārgākos satelītus
Zemes orbītas attēlos pētnieki pamanījuši iepriekš nezināmas un pavisam sīkas kosmisko atkritumu daļiņas, ka var pilnībā iznīcināt satelītus.
Šis atklājums, kas publicēts žurnālā "Journal of Astronautical Sciences", raisa bažas, jo ģeostacionārajā orbītā kosmiskie atkritumi uzvedas citādi nekā tie, kas riņķo tuvāk Zemei. Tā kā tur gandrīz nav atmosfēras palieku, nepastāv arī gaisa pretestība, kas liktu atkritumiem krist zemāk un sadegt blīvākajos atmosfēras slāņos.
Jebkuri atkritumi šādā augstumā var palikt kosmosā ārkārtīgi ilgi. Tādēļ to koncentrācija var iznīcināt tur strādājošos satelītus, jo pat pavisam sīkas atlūzas var nodarīt milzīgus bojājumus ļoti dārgiem satelītiem.
Ģeostacionārajā orbītā parasti atrodas paši lielākie un dārgākie satelīti, kas paredzēti ilgākam darbības laikam. Šobrīd zinātnieki analizē papildu attēlus no Zemes orbītas, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par to, cik lielā mērā ģeostacionārā orbīta ir piesārņota.