Nāvējoša eskalācija Hormuza šaurumā: Irāna apšauda AAE tankkuģus, ASV vēršas pret mērķiem tās piekrastē
Irāna ir uzbrukusi diviem Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) tankkuģiem Hormuza šaurumā, nogalinot vienu apkalpes locekli un ievainojot astoņus, otrdien paziņoja AAE Aizsardzības ministrija.
Uz valsts tankkuģiem "Mombasa" un "Al Bahiyah" tika raidītas divas Irānas spārnotās raķetes, kad tie šķērsoja Hormuza šauruma dienvidu kuģošanas ceļu Omānas teritoriālajos ūdeņos," ministrija paziņoja platformā "X".
"Uzbrukuma rezultātā gāja bojā viens apkalpes loceklis indietis uz tankkuģa "Mombasa" un tika ievainoti astoņi, no kuriem četri guvuši nopietnus ievainojumus. Starp ievainotajiem ir seši Indijas pilsoņi un divi Ukrainas pilsoņi," teikts ministrijas paziņojumā. Uz abiem tankkuģiem izcēlās ugunsgrēki, kas vēlāk tika ierobežoti.
Šis uzbrukums ir "nopietns un skaidrs starptautisko tiesību pārkāpums, kas apdraud reģiona drošību un stabilitāti", paziņoja AAE Aizsardzības ministrija, piebilstot, ka AAE patur tiesības atbildēt uz šo eskalāciju.
Jaunais incidents Hormuza šaurumā laika ziņā sakrita ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Irānas mediji ziņoja par eksplozijām valsts dienvidu piekrastē.
ASV armija paziņoja, ka jaunie uzbrukumi Irānai ir ar mērķi tālāk samazināt tās spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.