Krievijas enerģētikas gigantam "Gazprom" piederošais uzņēmums ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī.
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Šodien 08:02
Krievijā atkal nemierīga nakts - ukraiņu lidroboti uzbrukuši vienai no lielākajām naftas rūpnīcām valstī
Naktī uz otrdienu ukraiņu lidrobotu uzlidojumam pakļauta Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 kilometrus no frontes līnijas.
Aculiecinieki stāsta par vairākiem sprādzieniem, un sociālās saziņas vietnēs publicētajos fotouzņēmumos un videoierakstos redzami tumšu dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas.
Krievijas enerģētikas gigantam "Gazprom" piederošais uzņēmums "Gazprom ņeftehim Salavat" ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī.
Saskaņā ar tīmekļa laikraksta "The Moscow Times" datiem 2024. gadā rūpnīca pārstrādāja 7,2 miljonus tonnu jēlnaftas, kas sastāda 2,7% no Krievijas pārstrādes kopapjoma.
2025. gada septembrī rūpnīca divkārt tika pakļauta ukraiņu lidrobotu uzbrukumiem, taču, kā apgalvo Baškortostānas vietvaldis Radijs Habirovs, pēc uzlidojumiem tā turpināja darbu ierastā režīmā.