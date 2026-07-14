Vairāk nekā 1300 izdegušu hektāru un simtiem evakuēto: pie Parīzes liesmās nonācis vēsturiskais Fontenblo mežs
Francijā pirmdien tika dzēsti divi savvaļas ugunsgrēki, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektārus vēsturiskajā Fontenblo mežā pie Parīzes, un policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu.
Lielākais ugunsgrēks izcēlās svētdien un līdz pirmdienas pēcpusdienai nopostīja gandrīz 1200 hektāru lielu teritoriju, paziņoja iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
Otrs ugunsgrēks izcēlās pirmdienas pēcpusdienā un izplatījās apmēram 100 hektāru lielā teritorijā. Apmēram 1000 cilvēku Fontenblo un apkārtnē ir evakuēti.
Bijusī karaļu medību vieta Fontenblo mežs atrodas apmēram 60 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Parīzes un ir UNESCO biosfēras rezervāts. Tā teritorijā ir vairāki nelieli ciemi.
Savvaļas ugunsgrēks, kas Francijas ziemeļos ir reta parādība, izcēlās karstuma viļņa laikā un strauji izplatījās, radot traucējumus dzelzceļa un auto satiksmē.
Dzēšanā tika iesaistītas četras Kanādas lidmašīnas, divas Dānijas lidmašīnas un trīs helikopteri. Līdz pirmdienas vakaram tika veikti 187 lidojumi ūdens liešanai uz ugunsgrēku.
Pirmdienas vakarā apmēram 600 ugunsdzēsēji turpināja strādāt, uz maiņām dzēšot liesmas.
Viens no aizturētajiem saistībā ar šo ugunsgrēku ir 18 gadus vecs vīrietis bez iepriekšējas sodāmības. Aizturēšanas brīdī viņa rokas klāja sodrēji un viņam bija šķiltavas.
Visā Francijā par "tīšu vai nejaušu ugunsgrēka izraisīšanu" ir aizturēti 59 cilvēki, tai skaitā abi ar Fontenblo ugunsgrēku saistītie, televīzijā paziņoja iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
Francija piedzīvo trešo karstuma vilni nepilnu trīs mēnešu laikā, un pagājušajā nedēļā vairākās valsts daļās plosījās ugunsgrēki. Saskaņā ar oficiāliem datiem karstuma vilnis jūnijā prasīja vairāk nekā 2000 cilvēku dzīvības, bet maija beigās - 300.
Savvaļas ugunsgrēki Francijā kopš gada sākuma ir nopostījuši 25 000 hektāru - divreiz vairāk nekā tādā pašā laika periodā pērn, piektdien paziņoja civilās aizsardzības ģenerāldirektors Žiljēns Marjons.