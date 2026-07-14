"Lai viņi zina, ka mēs nākam" - ASV jau trešo nakti pēc kārtas dod triecienus Irānai
ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai trešo nakti pēc kartas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama.
"Mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus šonakt, un mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus rīt," Tramps pirmdien paziņoja konservatīvajam radio programmu vadītājam Hjū Hjūitam.
Neilgi pēc tam ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja par triecienu sākšanos plkst. 23.45 pēc Latvijas laika. "Šie triecieni turpināsies, nodarot lielu postu Irānas spēkiem un samazinot to spēju uzbrukt nevainīgiem civiliedzīvotājiem un tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā," paziņoja CENTCOM.
Tramps pagājušajā nedēļā oficiāli informēja ASV Kongresu, ka ASV ir atsākušas militāro konfliktu ar Irānu. Šādi Pentagonam tika dotas vēl 60 dienas operācijām šajā reģionā bez Kongresa apstiprinājuma.
ASV armija paziņoja, ka pirmdienas rītā trāpījusi desmitiem mērķu, savukārt Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka devusi jaunus triecienus Bahreinai, Jordānijai, Kuveitai un Omānai.
Tramps arī draudēja iznīcināt "Cērtes kalnu" - dziļi pazemē paslēptu kodolobjektu pie Natanzas. Rietumu izlūkdienestiem ir aizdomas, ka Irāna tur būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas vietu. "Pasakiet irāņiem būt gataviem. Lai viņi zina, ka mēs nākam (..) viņi neko nevar padarīt," Tramps sacīja Hjūitam.