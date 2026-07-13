Pēc Krievijas drona nogāšanās ES palielina militāro atbalstu Moldovai
Eiropas Savienība (ES) pirmdien paziņojusi par 120 miljonu eiro atbalstu Moldovai, lai stiprinātu šīs valsts pretgaisa aizsardzību, ņemot vērā bezpilota lidaparātu draudus saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Moldovas gaisa telpa ir pārkāpta desmitiem reižu, un pēdējais bezpilota lidaparāta nogāšanās gadījums tika konstatēts šodien.
"Atbalsta pasākums finansēs vidēja darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmu Moldovas Republikas bruņoto spēku vajadzībām," paziņoja ES.
Moldovas policija pavēstīja, ka naktī valsts austrumos atrasts bezpilota lidaparāts. Moldovas Aizsardzības ministrija to identificēja kā "Shahed" tipa Krievijas uzbrukuma lidrobotu, kurā atradās 40 kilogrami sprāgstvielu, ko eksperti detonēja.
Neviens cilvēks incidentā nav cietis.
Moldovas Ārlietu ministrija stingri nosodīja šo incidentu, nosaucot to par "nopietnu un nepieņemamu Moldovas Republikas gaisa telpas pārkāpumu". Tā arī atzinīgi novērtēja jauno ES palīdzību, kas tika apstiprināta šodien. "Paredzams, ka šī palīdzība vidējā termiņā sniegs nozīmīgu ieguldījumu (..) pretgaisa aizsardzības spēju modernizācijā," teikts ministrijas paziņojumā presei.
Krievijas bezpilota lidaparāti vairākkārt ielidojuši Moldovas gaisa telpā vai nokrituši Moldovas teritorijā. Visos gadījumos cietušo un materiālo zaudējumu nav bijis. Moldovas Ārlietu ministrija vienu no šādiem droniem izstādīja pie ministrijas ieejas, kad tur tika uzaicināts uz sarunu Krievijas vēstnieks.
Moldovas prezidente Maija Sandu atzinusi, ka valstij ir jāstiprina sava pretdronu sistēma.