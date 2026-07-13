Eiropa ceļ raķešu vairogu: desmit valstis apvienojas pret pieaugošajiem draudiem
Ukraina un vēl deviņas Eiropas valstis pirmdien paziņoja, ka veidos koalīciju, lai aizsargātu Eiropu pret ballistiskajām raķetēm, un gatavojas izstrādāt pretraķešu aizsardzības sistēmu, izmantojot Kijivas pieredzi cīņā pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu.
"Mūsu mērķis ir izveidot kopīgu pretballistisko raķešu aizsardzības spēju Eiropai," teikts desmit valstu paziņojumā, kas izplatīts Parīzē notiekošās "Labas gribas koalīcijas" sanāksmes laikā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Dānijas, Francijas, Itālijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas līderii paziņoja, ka atzīst "pieaugošo draudu, ko rada ballistiskās raķetes".
"Mēs uzskatām, ka Eiropas aizsardzībai ir nepieciešams visaptverošs risinājums - integrēta pretraķešu aizsardzības sistēma, lai atturētu un neitralizētu turpmākus raķešu draudus," teikts paziņojumā.
"Mēs atzīstam Ukrainas unikālo pieredzi, kas gūta, aizstāvoties pret Krievijas uzsākto agresijas karu," uzsvērts paziņojumā.
Tajā nav norādīts termiņš aizsardzības sistēmas izveidei, bet ir teikts, ka koalīcija ir atvērta citām valstīm.