Izraēla un Gaza: viena diena, kas visu mainīja
Tuvie Austrumi jau desmitgadēm ilgi ir viens no lielākajiem saspīlējuma avotiem uz planētas. Palestīna, Izraēla, Irāna - šie vārdi regulāri redzami ziņu virsrakstos. Lai pamēģinātu saprast, kas tad īsti šajā reģionā notiek un kādēļ, Jauns.lv aizsāk publikāciju sēriju par aktuālajiem notikumiem Tuvajos Austrumos un arī par to, ko mēs varam mācīties no Izraēlas.
Saņemot Izraēlas vēstniecības uzaicinājumu apmeklēt šo valsti, es rēķinājos ar to, ka tā nebūs vienkārša ekskursija pa tūrisma vietām, bet gan vairāku dienu pasākums, kurā žurnālistiem klāstīs oficiālo viedokli par notikumiem reģionā, tādēļ biju gatavs to visu uzklausīt ar zināmu skepticisma devu. Jo, kā zināms, reti kad kaut kas ir tikai balts vai melns, pa vidu ir dažādi pustoņi un katrai pusei parasti ir savs viedoklis, kas ir pretrunā ar otras puses versiju. Un nepavisam nav tā, ka Tuvajos Austrumos notiekošais uz mums neattiektos, jo pašreizējais Irānas un ASV konflikts, kas ietekmē degvielas cenas visā pasaulē, ir cieši saistīts ar Izraēlu.
Stāvoklis tur tiešām ir saspīlēts, jo tikai divas nedēļas pirms mūsu vizītes Irāna bija apšaudījusi ar raķetēm Izraēlu un savām acīm redzējām kādas sagrautas ēkas drupas Telavivā vien dažus kvartālus no viesnīcas, kur bijām izmitināti. Taču sākums šim vardarbības vilnim lielā mērā bija tieši 2023. gada 7. oktobris: "Hamas" iebrukums no Gazas sektora Izraēlas teritorijā, nogalinot vairāk nekā 1000 cilvēkus, no kuriem gandrīz visi bija neapbruņoti civiliedzīvotāji, bet vēl vairāk nekā 200 saņemot par ķīlniekiem. Tam sekoja Izraēlas atbildes triecieni ar mērķi sagraut "Hamas" teroristu tīklu Gazā, kuros arī gāja bojā civiliedzīvotāji. Visa pasaule sadalījās divās daļās: vieni atbalstīja Izraēlu kā nežēlīgos terora aktos cietušo, bet citi to nosodīja par uzbrukumiem Gazai, dēvējot tos pat par genocīdu. Izņēmums nav arī Latvija, kur pat seksuālo minoritāšu gājienā varēja redzēt palestīniešu karogus, kas pati par sevi ir diezgan paradoksāla aina, jo Gazā kā musulmaņu kontrolētā teritorijā homoseksuālas attiecības ir aizliegtas ar likumu un par tām pienākas desmit gadi cietumā. Ja paveicas un uzreiz nenomētā ar akmeņiem...
Konflikta saknes
Var ilgti strīdēties par to, kuram ir vairāk tiesību dzīvot teritorijās, uz kurām pretendē kā ebreji, tā arābi. Vēsturiski vieni te ir dzīvojuši jau pirms vairāk nekā 2000 gadiem, kad te atradās Jūdejas karaliste (starp citu, Gazas nosaukums arī cēlies no senebreju vārda Azzah, ar ko apzīmēja spēcīgu, nocietinātu pilsētu), ko 135. gadā Romas imperators Adriāns, sodot ebrejus par kārtējo sacelšanos pret romiešiem, pārdēvēja par Sīrijas Palestīnu. Neviena arāba, kurus tagad pieņemts saukt par palestīniešiem, tolaik tur vēl nebija, viņi te ieradās apmēram 600 gadus vēlāk lielās arābu ekspansijas laikā. Tad ilgu laiku te dzīvoja galvenokārt arābi, līdz 20. gadsimtā, kad pēc Pirmā pasaules kara šo teritoriju kontrolēja Britānija, šajā teritorijā sāka ieplūst arvien vairāk ebreju, apmetoties savā vēsturiskajā dzimtenē. Ieceļošana vēl vairāk pastiprinājās uzreiz pēc Otrā pasaules kara, tā radot arvien lielāku saspīlējumu starp arābiem un ebrejiem. Kad briti ar šo problēmu vairs netika galā, tad 1947. gadā atdeva pārvaldības mandātu ANO, kas pieņēma Zālamana cienīgu lēmumu: pusi tagadējās Izraēlas teritorijas atdot ebrejiem savas valsts veidošanai, bet otru pusi - arābiem jeb palestīniešiem.
Problēma bija tā, ka ne vietējie arābi, ne arī tie, kas dzīvoja blakus esošajās Jordānijā, Ēģiptē un Sīrijā, kategoriski nebija mierā ar domu par ebreju valsts atrašanos savā degungalā, tādēļ vienotiem spēkiem mēģināja ebrejus padzīt. Taču pārsteidzošā kārtā 1948. - 1949. gada kara laikā ebrejiem ne tikai izdevās atvairīt arābu uzbrukumus, bet pat mazliet paplašināt sev atvēlētās teritorijas. Tas tad arī ir viens no punktiem, ko vēl šobaltdien nelabvēļi pārmet Izraēlai - ka tā palestīniešiem nav atdevusi visas 1947. gadā pielemtās zemes, savukārt Izraēlas nostāja ir apmēram tāda: lielāko daļu taču atdevām, turklāt jūs paši pirmie sākāt! Tas bija tikai pirmais no daudzajiem Izraēlas un arābu konfliktiem, kuri nav beigušies vēl šobaltdien.
Asiņainā rītausma
"Es visu šo stāstu jau 73. reizi. Kādēļ to daru? Tādēļ, lai pasaule uzzinātu, kādas šausmas mums bija jāpiedzīvo un lai kaut kas tāds vairs neatkārtotos," saka Baraks Morags. Viņš ir viens no Nir Ozas kibuca iemītniekiem, kuram palaimējās izdzīvot "Hamas" teroristu uzbrukumā 2023. gada 7. oktobrī. Un viņa stāsts ir viens no daudzajiem, kas uzskatāmi parāda - 7. oktobris Izraēlā ir kļuvis par būtisku robežšķirtni.
Līdz 2023. gada 7. oktobrim Izraēlas un palestīniešu attiecībās valdīja nosacīts klusuma periods, kaut gan sīkākas sadursmes bija arī tā laikā. Taču 7. oktobris visu visu mainīja pašos pamatos: simtiem "Hamas" teroristu rītausmā sarīkoja pierobežā asinspirti vairāku stundu garumā. Paši asiņainākie notikumi risinājās Novas mūzikas festivālā, kur uzbrucēji noslepkavoja 364 neapbruņotus cilvēkus, kā arī izpostīja vairākus tuvējos kibucus, arī tur slepkavojot un nolaupot cilvēkus. Teroristi bez sirdsapziņas pārmetumiem apšāva arī ceļmalās esošajās autobusa pieturās stāvošos cilvēkus un ikvienu, ko sastapa savā ceļā, turklāt to visu filmēja un sūtīja saviem Gazā palikušajiem radiniekiem un draugiem.
Tagad Novas festivāla vietā ir izveidots memoriāls bojāgājušajiem. Visur izvietotas noslepkavoto cilvēku fotogrāfijas; lielākoties tie ir jauni cilvēki, vecumā līdz 30 gadiem. Ja velkam paralēles, tad līdzīga aina būtu, ja teroristi uzbruktu, piemēram, mūsu pašu "Positivus" festivālam un sāktu tur šaut visus pēc kārtas. Vēl viena memoriāla atceres vieta ir Nor Ozas kibucā, kas atrodas tik tuvu robežai, ka no tā var saskatīt Gazu. Šeit iebrucēji nogalināja 47 cilvēkus, bet 76 saņēma kā ķīlniekus.
Viens no Nor Ozas kibucā izdzīvojušajiem ir raksta sākumā minētais Baraks Morags. Kā pats saka - dzīvs palicis tikai tādēļ, ka viņam ir gudra sieva. Proti, ņemot vērā, ka raķešu apšaudes no arābu puses Izraēlā ir ierasta lieta, obligāta ir prasība katrā mājā ierīkot drošo istabu - īpaši nostiprinātu telpu ar izturīgām durvīm un bez logiem, kurā var ātri patverties apšaudes gadījumā. Šādas telpas bija arī katrā no kibuca mājām, taču, kā jau teikts, tās ir domātas glābiņam no apšaudes, un tādēļ parasti nav aprīkotas ar slēdzamām durvīm, jo citādi glābējiem būtu grūti tikt klāt drupās iesprostotajiem cilvēkiem. Taču Baraka sieva bija pieprasījusi, lai vīrs katram gadījumam arī iekšpusē ierīko aizbīdni. Teroristu uzbrukuma laikā šis piesardzības solis nospēlēja izšķirošu lomu, jo iebrucēji drošajā istabā patvērumu radušajiem cilvēkiem vienkārši netika klāt. Tiesa, problēmas radīja gaisa trūkums, jo ventilācijai paredzēto spraugu atvērt bija bail - iebrucēji tad pa atveri varētu iemest granātu. Par laimi, tad, kad variantu vairs nebija un ventilāciju tomēr nācās atvērt, teroristi jau bija projām.
Tā kā Moraga ģimenei paveicās ne visiem. Piemēram, viņa draugu ģimenē vecākus iebrucēji nošāva, bet bērni, kuri bija paslēpušies drošajā istabā, nosmaka degošās mājas dūmos. No visas ģimenes izdzīvoja tikai pagrabā nolīdušais suns... Un vēl viena detaļa, kas diezgan spilgti raksturo teroristus, kurus diez vai var saukt par idejiskiem cīnītājiem, drīzāk jau par sirotājiem - pēc viņu aiziešanas visā kibucā nebija palicis neviens pats čemodāns. Tos visus bija pievākuši iebrucēji, lai sakrautu ebreju mājās salaupītās mantas. Tualetes podus kā krievu karavīri Ukrainā gluži nebija ņēmuši, taču visu viegāk aizvedamo un vērtīgāko gan.
Vai tiešām genocīds?
Skaidrs, ka Izraēla uzbrukumu neatstāja bez atbildes un izvērsa plašu pretterorisma operāciju Gazā. Tās dēļ izraēliešiem pārmet pārmērīgu spēka lietošanu un pat apzinātu genocīdu, taču skaidrs arī tas, ka tik blīvi apdzīvotā teritorijā kā Gazas sektors precīzi triecieni tikai un vienīgi pa teroristu mītnēm principā nav iespējami. Jo vairāk tādēļ, ka tās apzināti bija izbūvētas zem tādiem civiliem objektiem kā skolas un slimnīcas. Izraēlieši apgalvo, ka pirms triecieniem allaž brīdinājuši Gazas civiliedzīvotājus, aicinot pamest apdraudētās vietas, taču var vien minēt, cik efektīvi bija šie aicinājumi. Lai vai kā, mierīgo iedzīvotāju vidū upuri bija, taču skaidrs arī tas, ka mēģinājumu iztīrīt teroristu bāzes tikai ar sauszemes spēku palīdzību vien, iztiekot bez gaisa triecieniem, būtu prasījis lielus zaudējumus Izraēlas armijas rindās.
Nešaubos, ka arī Gazā žurnālistiem rādītu bojā gājušo mierīgo iedzīvotāju fotogrāfijas kopā ar traģiskiem stāstiem, taču tas nemaina faktu, ka asinsizliešanu aizsāka tieši "Hamas" ar savu 7. oktobra uzbrukumu. Un, lai ko pārmestu Izraēlai, taču diez var apgalvot, ka tās karavīri mērķtiecīgi iznīcina mierīgos iedzīvotājus, apšaujot no tuvas distances tiešā tēmējumā, bet sievietes vēl arī izvaro. Savukārt Hamas kontā visi šie noziegumi ir un pie tam lielā skaitā. Arī apgalvot, ka "Hamas" ir kaut kas viens, bet Gaza pavisam kas cits, nebūs pareizi, jo "Hamas" nav tikai paramilitārs teroristu grupējums, bet arī politisks spēks, kas jau teju 20 gadus kontrolē Gazas sektoru un bauda iedzīvotāju lielas daļas atbalstu.
Vēl viens Izraēlai bieži veltīts pārmetums ir par Gazas sektora blokādi, tā izraisot humanitāru katastrofu. Karadarbības laikā blokāde tiešām tika realizēta, jo grūti nodrošināt kravu pārvadājumus apstākļos, kad notiek apšaudes. Taču te jāpiezīmē, ka pilnīgu Gazas blokādi Izraēla pie labākās gribas nevarētu īstenot, jo dienvidos Gazas sektors robežojas ar Ēģipti. Savukārt Ēģipte, ko arī apdzīvo arābi, no saviem it kā brāļiem ir norobežojusies ar pamatīgu mūri un jebkādus kontaktus ar "Hamas" samazinājusi līdz minumumam.
Kopš 2005. gada oktobra spēkā ir nosacīts un trausls pamiers, kurā būtisku lomu nospēlēja prezidenta Trampa administrācija, un par Gazas blokādi runāt nav pamata. Ir izveidota starptautiska apgādes sistēma (tajā piedalās arī arābu valstis, piemēram, Apvienotie Arābu Emirāti un Ēģipte), kas ik dienu uz Gazu nosūta 600 kravas automašīnas ar pārtiku, medikamentiem un citām pirmās nepieciešamības precēm. Koordinācijas procesu nodrošina starptautisks loģistikas centrs Izraēlas teritorijā. Pie tā ieejas apsardzi nodrošina Izraēlas un ASV karavīri, bet milzīgā angārā ir neskaitāmas darba vietas loģistikas plānotājiem un starptautiskajiem novērotājiem, tādēļ par necaurspīdīgumu te runāt ir lieki. Ūdeni Gaza saņem no trim ūdensvadiem Izraēlas pusē un viena no Ēģiptes, plus vēl ir vairāki dziļurbumi un divas jūras ūdens atsāļošanas iekārtas. Medicīnas pakalpojumus nodrošina 11 pastāvīgie hospitāļi, 11 lauka hospitāļi un vairāki medicīnas centri.
Nav gan pārliecības, ka robežas otrā pusē visi sūtījumi sasniedz tos, kuriem tie domāti. Diezgan droši var apgalvot, ka daļu no tiem pievāc "Hamas", kas arī kontrolē melno tirgu Gazas sektorā. Daļu Gazas - ārējo perimetru - patlaban kontrolē Izraela un tā skaitās zaļā zona, savukārt dziļumā esošā daļa jeb sarkanā zona paliek "Hamas" kontrolē. Šī iemesla dēļ tiek nodalītas preču kategorijas, ko piegādā vienai vai otrai zonai. Piemēram, sarkanajai zonai izvairās piegādāt cementu, jo diezgan droši, ka to izmantos "Hamas" kārtējo tuneļu izbūvei.
Cik ilgi šāds stāvoklis turpināsies, var tikai minēt. "Hamas", lai arī Izraēlas triecienu novājināts, nedomā piekāpties un arī atbalsts šai kustībai palestīniešu vidū ir liels. Nav arī pamata domāt, ka Izraēla varētu atvilkt spēkus no Gazas sektora apkaimes un aizvākt tur esošās ebreju apmetnes, kas ir viens no galvenajiem strīdus objektiem. Turklāt šis nav vienīgais "karstais punkts" Izraēlā - otrs ir valsts ziemeļos, Libānas pierobežā. Taču par to - mūsu sērijas nākamajā rakstā.